Da giorni, ormai, non si fa che parlare della crisi coniugale tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. Nelle ultime ore, l’ex velina di Striscia la Notizia ha smentito il chiacchiericcio, postando una foto che non lascia spazio a dubbi.

Elisabetta Canalis smentisce la crisi con il marito

Tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri non c’è nessuna crisi in corso. L’ex velina di Striscia la Notizia ha assistito per giorni al chiacchiericcio sul suo conto e, nelle ultime ore, ha deciso di rompere il silenzio. Via Instagram Stories, ha condiviso una foto che non lascia spazio a dubbi: lei e suo marito non hanno alcun problema di coppia.

La foto di Elisabetta e Brian

In occasione di Halloween, Elisabetta e Brian si sono mostrati felicissimi accanto alla figlia Skyler Eva. Pertanto, bando alle ciance: la rivista Nuovo, che per prima aveva lanciato il gossip sulla crisi di coppia, ha preso un palo. Certo, Perri ha cancellato da Instagram tutte le immagini che lo ritraevano con la Canalis e la figlia, ma questo non significa che il matrimonio sia arrivato al capolinea.

Elisabetta e Brian: nessuna burrasca all’orizzonte

La Canalis e Brian, nella foto condivisa per Halloween, appaiono sorridenti. La piccola Skyler Eva indossa un costume da Harry Potter e mamma e papà sembrano davvero fieri di lei. Insomma, sul versante familiare non c’è nessuna burrasca all’orizzonte, almeno questo è quello che sembra.