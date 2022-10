Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri hanno deciso di lasciarsi? Il rumor è diventato sempre più insistente in rete e si vocifera che il matrimonio dei due fosse già in crisi nei mesi scorsi.

Elisabetta Canalis: la presunta crisi

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, Elisabetta Canalis starebbe attraversando una terribile crisi con suo marito Brian Perri e i due sarebbero addirittura in procinto di lasciarsi.

Già da diversi mesi l’ex velina e il chirurgo americano non appaiono insieme sui social e c’è chi è pronto a giurare che questa sia la prova effettiva della loro decisione di dirsi addio. Al moemnto sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono se Elisabetta Canalis romperà il silenzio confermando o smentendo il rumor. Lei e Perri sono sposati dal 2014 e nel 2015 hanno avuto insieme una figlia, Skyler Eva.

La loro è una delle unioni più longeve e solide dello show business e se i due dovessero annunciare la loro separazione si aggiungerebbero alle molte coppie di famosi che si sono lasciati durante il 2022 (tra questi Ilary Blasi e Francesco Totti, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi e Wanda Nara e Mauro Icardi).

Il secondo figlio

In passato Elisabetta Canalis non aveva fatto segreto di volere un secondo figlio insieme a Brian Perri e aveva anche rivelato che, se fosse arrivato un altro bebè, ne sarebbero stati entusiasti. La coppia si è trasferita a Los Angeles e l’ex velina non ha fatto segreto in questi anni di voler prima o poi tornare in Italia. Al momento non è dato sapere se la questione possa aver spinto lei e Perri a separarsi.