Da quando Elisabetta Canalis ha iniziato a mostrare la figlia Skyler Eva sui social, i fan non si perdono uno scatto. In una delle ultime foto, la bambina ha sfoggiato un look griffato che ha riscosso un grande successo.

Elisabetta Canalis: la figlia con un look griffato

Cosa c’è di più bello che vedere mamma e figlia che si godono una colazione? Elisabetta Canalis e la figlia Skyler Eva si sono concesse un momento tutto per loro, in un locale di Los Angeles dove ormai vivono in pianta stabile da anni. L’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso su Instagram alcuni scatti della bimba e gli occhi dei fan si sono subito concentrati sul suo look.

Il look griffato di Skyler Eva

La figlia di Elisabetta ha sette anni ed è davvero una bellissima bambina. Molto probabilmente, come tutte le sue coetanee, anche lei avrà iniziato a scegliere personalmente i suoi look. Per uscire a colazione con la mamma, ha optato per un outfit sportivo: pantaloni e t-shirt a maniche corte con felpa legata in vita. La maglietta è firmata Diesel ed è un modello total black, realizzato in collaborazione con il marchio Brave Kid.

Sul davanti, ovviamente, reca la classica scritta Diesel in versione multicolor. La t-shirt viene venduta online ad un prezzo di 55 euro.

L’accessorio è so glamour

Il look della figlia di Elisabetta Canalis non sarebbe stato completo senza un accessorio so glamour. Stiamo parlando degli occhiali da sole, con lenti e montatura scura. Si tratta di un modello maxi, che rende la bambina simile ad una piccola diva.