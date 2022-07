Il “grazie” di Elisa Isoardi a Mara Venier arriva dopo che i suoi sentimenti di gratitudine la conduttrice li aveva già espressi a “zia Mara” e ad altre donne che avevano creduto in lei, ma adesso è più mirato e c’è un motivo preciso.

Dopo un lungo periodo di assenza dalla Rai la Isoardi tornerà infatti in Rai a settembre con un format tutto suo.

Elisa Isoardi dice grazie a Mara Venier

Il debutto televisivo è previsto per domenica 11 settembre, quando la bella conduttrice sarà su Rai2 con un programma pomeridiano tutto suo, “Vorrei dirti che…”. E la Isoardi ha voluto esternare le sue emozioni in una bella intervista al settimanale Chi, ringraziando colei che, in particolare, ha permesso il suo ritorno in tv.

Il suo grazie alle persone che più di altre l’hanno supportata in questi mesi di assenza dal panorama televisivo la Isoardi lo ha ribadito con forza e sincerità. E Mara Venier è fra le persone a cui Elisa Isoardi ritiene di dover dire grazie: “Mi ha fatto un’intervista televisiva importante, facilitando il mio rientro in Rai”.

Tutte le donne che hanno creduto in Elisa

Il grazie della Isoardi era avvivato in questi giorni anche a Milly Carlucci “che mi ha insegnato la determinazione”, Bianca Berlinguer “che ha tirato fuori alcuni lati sconosciuti del mio carattere” e Simona Sala, attuale direttrice del daytime di Rai2 che ha creduto in lei affidandole il programma.