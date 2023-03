Beppe Convertini, chi è: carriera e vita privata

Beppe Convertini è un attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Beppe Convertini: chi è

Giuseppe Convertini, detto Beppe, è nato a Martina Franca, in Puglia, il 20 luglio del 1971. Ha avuto un’adolescenza difficile in quanto suo padre è morto per un tumore ai polmoni quando aveva solo 17 anni. Alla trasmissione “Oggi è un altro giorno“, condotta da Serena Bortone, Beppe Convertini ha parlato di quei mesi difficili dovuti alla malattia del padre vissuti da lui e dalle sue due sorelle, e della forza della madre Grazia, a cui è particolarmente legato:

“Purtroppo papà è stato malato terminale per sette mesi. Sono stati i sette mesi più duri della mia vita perché avevo solo 17 anni e mia sorella 12. La cosa che mi ha colpito di più è stata la forza di mia madre. lei è il mio punto di riferimento, ogni cosa della mia vita la dedico a lei.”

Beppe Convertini si è laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino e, in concomitanza con gli studi, nel 1989 ha iniziato la carriera come modello, calcando le passerelle dei migliori stilisti, a Milano, a Parigi e a New York, diventando inoltre testimonial di diversi marchi nazionali e internazionali.

Beppe Convertini: la carriera

Beppe Convertini debutta sul grande schermo nel 1994 nel film “Belle al bar” di Alessandro Benvenuti, mentre in televisione il debutto arriva col “Festivalbar” con Amadeus e Federica Panicucci. Nel corso degli anni recita in diversi film come “Il cielo in una stanza“, “Un milanese a Roma“, Io che amo solo te” e “Un figlio a tutti i costi“, ma la sua popolarità come attore la raggiunge grazie alla soap opera “Vivere“. Come conduttore è noto soprattutto per “Linea Verde“, il programma televisivo che racconta il territorio italiano, l’agricoltura, la biodiversità e le eccellenze agroalimentari.

Recentemente è uscito il suo libro “Paesi Miei -In viaggio con Linea Verde alla scoperta di tutti i paesi d’Italia“.

Beppe Convertini è inoltre molto legato ai temi sociali e umanitari: promotore di missioni come ad Haiti ma anche ai terremotati di Abruzzo.

Beppe Convertini: vita privata

Non si hanno molte notizie riguardanti la vita privata di Beppe Convertini. Nel 2000 ha avuto una relazione con l’attrice Sara Ricci, finita nel 2003. Negli anni a seguire è stato spesso al centro di gossip e possibili flirt, come ad esempio con Flavia Vento. Nel 2008 si era parlato di una relazione con il cantante lirico Giovanni Cavaretta, il quale, sul sito Gay.it avrebbe parlato di una storia tra loro durata cinque anni. Beppe Convertini non ha mai confermato, ne mai si è espresso sul proprio orientamento sessuale. Le sue parole in un intervista a “Diva e Donna” sono state le seguenti: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dire che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi.”

Al momento non si sa se Beppe Covertini sia single o meno, comunque non ha figli ed è molto legato alla propria famiglia.