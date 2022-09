Elezioni 2022: quali vip hanno votato?

Quante celebrità si sono recate alle urne per le elezioni 2022?

Il 25 settembre 2022 verrà ricordato a lungo come la data in cui si sono tenute le Elezioni Politiche con la campagna elettorale più breve di sempre: appena due mesi, spalmati nel bel mezzo dell’estate, proprio mentre la maggior parte degli italiani era in vacanza.

Fra gli oltre 50 milioni di elettori che hanno avuto accesso alle urne, ovviamente, non troviamo soltanto persone comuni ma anche molte celebrità. Alcuni vip, più o meno in vista, hanno tenuto a raccontare sui social di essersi recati alle urne per usufruire del loro diritto di liberi cittadini.

Ecco, in breve, chi ha confermato di aver votato.

I vip che hanno confermato di aver votato

Fra i volti più noti che via social hanno pubblicato le loro foto subito prima o subito dopo aver espresso la propria preferenza troviamo Antonella Clerici e Piero Pelù, che via social hanno condiviso i loro selfie “elettorali”.

Sabrina Ferilli, inoltre, ha tenuto ad informare i suoi follower di essere andata a votare pubblicando sul suo profilo Instagram un divertente e sbarazzino video.

Tra i vip ad aver confermato di aver votato oggi anche il comico Luca Bizzarri, i due ex Amici Andrea Dianetti e Luca Vismara, il cestista Niccolò Mieli.

I concorrenti del GF Vip

In giornata, alcuni dei concorrenti del Grande Fratello hanno avuto la possibilità di uscire dalla casa e andare a votare nei rispettivi seggi. Non è chiaro chi sia uscito ma ricostruendo spostamenti, indizi e informazioni è praticamente cerco che Alberto de Pisis e Patrizia Rossetti (come minimo) siano andati a votare, spostandosi di regione.