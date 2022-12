Rivelazione inaspettata da parte di Elettra Lamorghini sulla sorella Ginevra. A quanto pare, dopo la lite di qualche anno fa, il loro rapporto sta pian piano migliorando.

Elettra Lamborghini: rivelazione su Ginevra

Anche se in modo indiretto, Elettra Lamborghini ha fatto una rivelazione inaspettata sulla sorella Ginevra e il presunto fidanzato Edoardo Casella.

Durante la sua seconda permanenza al GF Vip, l’ex Vippona non ha voluto fornire spiegazioni sulla sua vita sentimentale. Incalzata da Antonella Fiordelisi sulla presenza/assenza di “Scucugnu“, si è limitata a dichiarare: “Ma chi se ne importa di queste cose. Poi io non posso rivelarvi cose di fuori. Vabbè anche se non è una notizia del gioco non ti rispondo. Sono cavoli miei è la mia privacy. Basta con questa storia parliamo d’altro“.

Giulia Salemi spoilera la confessione di Elettra

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, visto che Ginevra ha continuato a non rispondere alle domande sul fidanzato, Alfonso Signorini ha indagato con Giulia Salemi. Il conduttore le ha chiesto: “Ma tu che sei informatissima, vogliamo sapere una cosa da tempo. Questo fidanzato di Ginevra esiste o no?“. L’influencer italo-persiana ha dichiarato:

“Certo che esiste e lo so perché sono andata a cena con Elettra Lamborghini e mi ha detto che c’è ed esiste. Mamma quante cose che potrei dire, ma non posso dire. Sono una bastardina, ma non posso, erano confidenze. Te lo dirò in separata sede. No dai sono cose che mi ha detto durante una confessione altrimenti lo direi. Tu al posto mio avresti detto tutto”.

Ginevra: il rapporto con Elettra

Mentre Ginevra non risponde alle domande che riguardano il fidanzato, su quelle inerenti la sorella Elettra è più generosa. Ha dichiarato: