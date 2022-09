Paura in volo per Elettra Lamborghini. La cantante si trovava a bordo di un aereo privato insieme al marito Afrojack quando si sono ritrovati nel bel mezzo di una tormenta. I piloti si sono visti costretti a fare un atterraggio di emergenza e si sono letteralmente “schiantati sull’erba“.

Fortunatamente, sono tutti sani e salvi.

Elettra Lamborghini paura in volo

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno vissuto un momento molto difficile. La cantante e il deejay erano in volo su un jet privato e si sono ritrovati nel bel mezzo di una tormenta. A raccontare la tragedia sfiorata è stata l’ereditiera, tramite il suo profilo Instagram. “Stasera siamo stati davvero fortunati“, ha esordito via Stories mostrando ai seguaci fulmini e saette.

“Inizio del volo pieno di turbolenza, ma tutto ok” ha proseguito Elettra. Con il passare dei minuti, però, la situazione è del tutto degenerata. A metà del viaggio, il maltempo ha iniziato ad essere davvero pericoloso e i piloti si sono visti costretti a compiere un eroico atterraggio di emergenza. Durante la discesa hanno dovuto schivare la tormenta. La Lamborghini ha documentato:

“Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare tantissimo. (…) Abbiamo iniziato a cag*rci addosso. (…) il pilota ha iniziato ad urlare ‘i freni non funzionano’. Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole. Stiamo bene e al sicuro”.