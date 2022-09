Elettra Lamborghini torna in tv con un one woman show: importante Rete la sta corteggiando.

Elettra Lamborghini potrebbe tornare in tv con uno show tutto suo. Per la prima volta, la cantante sarebbe al centro della scena, in uno spettacolo che le consentirebbe di mostrare e dimostrare tutte le sue qualità.

Elettra Lamborghini torna in tv

Novità in vista per Elettra Lamborghini. Dopo aver vestito i panni di opinionista dell’Isola dei Famosi e di conduttrice di Only Fun, la cantante potrebbe tornare in tv con uno spettacolo tutto suo. Secondo il settimanale Vero Tv, l’ereditiera sarebbe parecchio corteggiata da una Rete per realizzare uno show che la vede per la prima volta come unica padrona di casa.

L’indiscrezione sul one woman show

A volere Elettra per un one woman show è Sky, che l’avrebbe contattata per proporle un’offerta che difficilmente potrà rifiutare.

Il programma dovrebbe andare in onda il prossimo inverno, quindi c’è ancora tempo per studiarlo nei dettagli. Al momento, non ci sono informazioni in merito al format, ma dovrebbe essere uno spettacolo incentrato solo sulla Lamborghini. La 28enne avrà così modo di mostrare al grande pubblico tutte le sue qualità.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2023?

Reduce dal grande successo della hit Caramello, Elettra potrebbe tornare anche al Festival di Sanremo 2023.

Dopo la fortunata esperienza del 2020, la cantante sembra tentata dal bis. Non solo il lavoro, vive un momento d’oro anche sul versante sentimentale. Il matrimonio con il suo Afro Jack prosegue a gonfie vele e, nonostante i rispettivi impegni di lavoro, i due riescono a vedersi quasi quotidianamente.