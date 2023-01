Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba verso l’Eurovision Song Contest: sono in gara a Una voce per San Marino.

Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba puntano all’Eurovision Song Contest 2023 come rappresentanti della Repubblica di San Marino. Le due sono in gara nella kermesse Una voce per San Marino insime ad altri mille artisti.

Lamborghini e Lubamba verso l’Eurovision Song Contest

Come vuole la tradizione, la Repubblica di San Marino sta per dare il via al contest Una voce per San Marino, volto a scegliere il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest 2023. Al concorso canoro partecipano più di mille artisti provenienti da trentuno paesi del mondo: dall’Italia alla Polonia, passando per Germania, Austria, Spagna, Serbia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Finlandia, Malta, Australia, Svizzera, Bielorussia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Messico, Norvegia, Grecia, Ucraina, Irlanda, Israele, Azerbaigian, Croazia, Macedonia, Romania, Lettonia, Albania e Svezia.

Tra i cantanti in lizza ci sono anche Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba.

Una voce per San Marino, Lamborghini e Lubamba: chi la spunterà?

I casting di Una voce per San Marino si svolgeranno dal 20 al 21 gennaio e dal 23 al 29 gennaio presso l’Auditorium Little Tony della Repubblica. Nel mese di febbraio ci saranno cinque semifinali, mentre la finalissima è fissata per il 25 febbraio. La Lamborghini e Lubamba riusciranno ad arrivare allo scontro finale? Se una delle due dovesse trionfare, si garantirebbe la presenza all’Eurovision Song Contest 2023.

Lamborghini e Lubamba: silenzio assoluto sui brani per l’Eurovision

Stando alle indiscrezioni, Lubamba dovrebbe presentare la sua canzone il prossimo lunedì. Al momento, invece, non si conosce la data dell’esibizione della Lamborghini.