Dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio sulla sorella Ginevra. Oltre a spiegare la sua posizione nei confronti della familiare, la cantante ha pubblicato la versione integrale della diffida che le ha inviato prima della sua partecipazione al GF Vip 7.

Elettra Lamborghini: la diffida integrale inviata a Ginevra

Elettra Lamborghini non ha alcuna intenzione di partecipare al GF Vip per chiarirsi con la sorella Ginevra. Non solo, la cantante chiede ancora una volta di non essere nominata all’interno del reality più spiato d’Italia. Ha diffidato sia sua sorella che il programma di Alfonso Signorini e per farlo comprendere meglio ha condiviso la lettera che il suo legale ha inviato a Ginevra prima dell’inizio del Grande Fratello Vip.

Nella diffida, scritta dal suo avvocato, si legge:

“Ritengo opportuno in primo luogo informarvi in merito al fatto che, una volta appresa la notizia che Ginevra Lamborghini avrebbe preso parte al Grande Fratello VIP, su richiesta della mia assistita ho provveduto a scrivere alla sorella, invitandola a tenere nel corso della produzione una condotta rispettosa del diritto alla riservatezza di Elettra Lamborghini e della Sua famiglia e chiedendole espressamente di non riportare fatti privati attinenti la Mia assistita; Ginevra Lamborghini, peraltro, aveva risposto positivamente a tale richiesta, ragione per cui confidavamo nel fatto che la Sua partecipazione al programma sarebbe avvenuta nel rispetto delle più che legittime richieste della Mia assistita”.

Ginevra non ha rispettato la diffida di Elettra

Ginevra, però, non ha rispettato la diffida di Elettra e, appena messo piede al GF Vip, ha iniziato a parlare di lei.

Nella lettera si legge:

“Contrariamente a tali aspettative, già dalla prima puntata andata in onda il 19 u.s., e fin dalla clip che ha introdotto la partecipazione di Ginevra Lamborghini, anziché concentrare la narrazione sulla personalità ed il talento della Vostra concorrente, è stato centrale e preponderante il racconto, peraltro neppure corrispondente alla realtà fattuale, del rapporto tra le due sorelle, affrontato poi anche nel successivo scambio con il conduttore. Aggiungo che anche una volta chiuso il collegamento con Canale 5, Ginevra Lamborghini ha nuovamente affrontato la questione del Suo rapporto con Elettra conversando con altri partecipanti al reality, riportando peraltro fatti non corrispondenti alla realtà”.

Elettra non parteciperà al GF Vip

La diffida si conclude con una precisazione importante: Elettra “non intende prendere parte in alcun modo ad un dialogo pubblico su questioni private”. Si legge:

“Visto l’esordio, ritengo opportuno affermare chiaramente anche in questa sede che la Mia assistita è totalmente contraria al fatto che i Suoi rapporti familiari costituiscano oggetto di confronto sul mezzo televisivo e non intende nella maniera più assoluta prendere parte in alcun modo ad un dialogo pubblico su questioni private e familiari, né all’interno di uno studio televisivo, né in altra sede. Tanto premesso, per il futuro Vi invito a tenere in attenta considerazione la necessità di non violare la sfera privata della Mia assistita nella scelta degli argomenti che saranno affrontati nel corso delle puntate del programma e di attivarVi affinché vicende che attengono esclusivamente all’ambito riservato dei Suoi rapporti familiari non siano oggetto di pubblica divulgazione”.

Come la prenderà Ginevra? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip.