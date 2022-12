Elettra Lamborghini con body nude coperto di farfalle in 3D: il look per il progetto top secret piace ai fan.

Elettra Lamborghini ha sorpreso ancora una volta i fan. Via social, si è mostrata con un body nude coperto di farfalle. Il look, ovviamente, non è casuale ma legato ad un importante progetto di lavoro.

Elettra Lamborghini con body nude coperto di farfalle

I fan di Elettra Lamborghini sono abituati a vederla con look sorprendenti, talvolta parecchio audaci. Nelle ultime ore, la cantante di Musica e il resto scompare si è mostrata con un outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta: body nude coperto di farfalle. Ovviamente, l’abbigliamento non è casuale ma legato ad un progetto lavorativo top secret che la vedrà collaborare con Tommaso Zorzi.

Il look di Elettra Lamborghini

Il look di Elettra è molto, molto particolare.

Un body nude aderentissimo, coperto di farfalle colorate in 3D posizionate sul seno e sulle zone intime. A completare il tutto un paio di collant rigorosamente color carne. A didascalia dello scatto, la Lamborghini si è limitata a scrivere: “Farfallina“.

Il nuovo progetto di Elettra Lamborghini

Per il momento, il progetto a cui sta lavorando Elettra è top secret. Via social si è mostrata nel backstage, ma si è limitata a dichiarare che tra i suoi colleghi c’è l’amico Tommaso Zorzi e che il suo look sarà esplosivo.