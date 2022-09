Con la sua solita ironia Elettra Lamborghini ha mostrato ai fan il suo lato B con un’evidente bruciatura e ha svelato come se la sarebbe procurata.

Elettra Lamborghini: il lato B bruciato

Elettra Lamborghini si trova a Parigi con suo marito Dj Afrojack e, nelle ultime ore, è stata protagonista di una spiacevole disavventura che lei stessa ha deciso di raccontare via social.

L’ereditiera ha confessato di essersi seduta inconsapevolmente su una piastra per capelli accesa e il risultato è stato una evidente bruciatura sul suo prorompente lato B. Nonostante il dolore e il brutto segno riportato sui glutei, Elettra Lamborghini si è mostrata sorridente nelle sue stories facendo il gesto del pollice in sù.

La vita privata

Dal 2020 l’ereditiera è sposata con il dj Olandese Nick Van de Wall, con cui sembra aver trovato la felicità.

Per il momento i due sono molto impegnati con i loro rispettivi impegni di lavoro in giro per il mondo, ma Elettra Lamborghini ha confessato che non le dispiacerebbe avere presto un figlio suo.

“Non devo farlo perché sono sposata, ma credo a quel punto la vita cambi. Ho ancora tanti sogni, ma per come sono fatta io penso sia ancora presto: vorrei rendere la vita mio figlio il più semplice possibile, quindi per ora aspettiamo“, ha confessato.