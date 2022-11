Ospite de Le Iene, Elenoire Ferruzzi si è raccontata un po’. Tra le tante confessioni, ad aver attirato la curiosità dei fan è quella sul suo ultimo rapporto sessuale. Pare che l’ex Vippona abbia una intima piuttosto intensa: quand’è l’ultima volta che ha fatto l’amore?

Elenoire Ferruzzi, ospite de Le Iene, si è lasciata andare ad una confessione intima piuttosto bollente. L’ex concorrente del GF Vip 7, uscita dalla Casa con un televoto flash causato dai suoi atteggiamenti da bulla nei confronti di Nikita Pelizon, ha rivelato che è single da 10 anni, ma da un punto di vista sessuale non può lamentarsi.

Senza peli sulla lingua, Elenoire Ferruzzi ha dichiarato:

“Sono single da 10 anni. Pace dei sensi no. L’ultima volta che l’ho fatto… Prima di venire qua . Uno dei tanti, basta scorrere la rubrica e ne trovi uno da portarti a casa. Dentro la Casa mi facevano gli occhi dolci, sì. Daniele, principalmente lui. Quando uscirà ci vedremo sicuramente”.

Anche se è single da 10 anni, l’ex Vippona ha fatto l’amore l’ultima volta prima di concedere l’intervista a Le Iene. Insomma, non può lamentarsi.

Non è solo il sesso ad andare bene, ma anche l’amore che nutre nei confronti di se stessa. Elenoire ha ammesso:

“Voi non avete capito una cosa fondamentale. Sono io che voglio essere esattamente come sono. Quando io mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so”.