Elenoire Ferruzzi nuda sui social: piovono critiche e offese

Elenoire Ferruzzi è stata sommersa di critiche e insulti per aver condiviso sui social una foto in cui appare completamente nuda. Per evitare la censura di Instagram, ovviamente, ha coperto il seno con due stelline.

Elenoire Ferruzzi nuda sui social

Dopo l’avventura al GF Vip, Elenoire Ferruzzi è diventata popolare e, com’è normale che sia, ha sia fan che odiatori.

Nelle ultime ore, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui appare completamente nuda. Il seno, per evitare la censura, è coperto da due stelline, mentre le zone intime sono parzialmente nascoste da un paio di slip davvero mini.

Elenoire Ferruzzi nuda: piovono critiche

A didascalia della foto che la ritrae completamente nuda, Elenoire Ferruzzi si è limitata ad aggiungere il nome dello studio per cui ha posato. Pertanto, si tratta di un’immagine di lavoro e nulla in più.

Eppure, le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Le critiche ad Elenoire Ferruzzi

La foto nuda di Elenoire ha riscosso più critiche che apprezzamenti. Alcuni commenti sono davvero ignobili. Si legge: “Ti si vede il pistolino zia” oppure “Be direi imbarazzante! Almeno per fare foto del genere te lo devi permettere, però vedo che qui manca proprio di base il buon gusto…” o ancora “Sei maschio. Anzi non si sa cosa sei, forse un ibrido“.

A quest’ultimo commento, la Ferruzzi non ha potuto evitare di rispondere: “A me non importa cosa tu pensi che io sia, però la legge parla chiaro e per la legge italiana io sono una donna giuridicamente e morfologicamente quindi queste affermazioni le pagherai e credimi che ne ho visti tante di persone come te piangere in tribunale di fronte a me quando dovevano sganciare i soldi“.