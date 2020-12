Elenoire Ferruzzi è una donna transessuale che ha saputo farsi notare nel mondo dei social grazie ad alcuni brevi video pubblicati da lei stessa sui suoi profili. Un’indiscrezione, lanciata da Dagospia, la vorrebbe come prossima concorrente dell’edizione 2020 del GF Vip.

Fatto che sembrerebbe aver trovato conferma nelle parole delle stessa Elenoire, che si direbbe pronta a dire sì ad Alfonso Signorini, padrone di casa del reality show di Canale 5. Ma chi è Elenoire Ferruzzi? Cosa sappiamo di lei?

Chi è Elenoire Ferruzzi

Icona LGBT, amante dell’esagerazione, con le sue unghie lunghissime e le forme generose, Elenoire Ferruzzi è molto attenta a non far trapelare troppo di sé e del suo passato prima della transizione.

Anche la sua età sarebbe sconosciuta.

Ciò che sappiamo della donna è che prima di frequentare in qualità di ospite i locali più esclusivi della movida milanese, ha conseguito una laurea in lettere e ha avuto una breve esperienza come insegnante di una scuola serale.

La popolarità sui social network

Elenoire Ferruzzi è molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram, conta più di 69mila follower, e nella biografia la Ferruzzi si definisce figura pubblica, show girl, attrice, cantante e icona gay. Doti artistiche che mette in mostra in alcuni brevi video, tra un selfie e una riflessione condivisa con i suoi utenti.

Sempre sui social infatti, Elenoire condivide alcuni confronti e considerazioni tramite alcune conversazioni avute con alcuni fan.

Spesso queste considerazioni riguardano il mondo LGBT e il suo modo di confrontarsi con i così detti “haters“, ovvero i leoni da tastiera fenomeno purtroppo molto diffuso nell’era digitale. Non mancano comunque messaggi di ammirazione a cui la donna risponde sempre simpaticamente.

Una possibilità che fa discutere

Sempre sui social però, molti fan hanno espresso perplessità riguardo la sua possibile partecipazione al Grande Fratello. Che per ora ricordiamo, rimane solo un’ipotesi. Il rapporto della donna con social e Tv, secondo le stesse parole di Elenoire Ferruzzi, apparirebbe infatti contraddittorio. Nonostante la popolarità raggiunta attraverso questi media, pare che la donna abbia fatto diverse volte esternazioni pesanti non solo verso la tv generalista, ma anche su uno dei volti più noti di Mediaset, Barbara D’Urso.