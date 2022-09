Nella notte al Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi è scoppiata a piangere e si è chiarita con Luca Salatino, che aveva minacciato di “far uscire” dalla Casa del reality show.

Elenoire Ferruzzi in lacrime: i motivi

Durante la notte al GF Vip Elenoire Ferruzzi si è chiarita tra le lacrime e a fatto pace con Luca Salatino.

I due avevano avuto un acceso scontro e la Ferruzzi nelle ultime ore si era sfogata con gli altri concorrenti affermando che avrebbe fatto di tutto pur di far lasciare la Casa del reality show al suo collega, per questo in molti tra i fan del programma temono che lei stia facendo il doppio gioco.

“Sono andata da lui e mi ha chiesto ‘cosa vuoi?’, scusa? sono venuta da te nonostante quello che mi hai fatto e mi dici cosa voglio? Così gli ho detto ‘da questo momento in poi non mi parlare’.

Vedrai che figura che gli faccio fare. Lui deve andare via da qua. E lo dirò anche in puntata eh. O vado via io o va via lui. Dirò questo lunedì. Lui deve uscire. Lui deve uscire da qua. E guarda che io se voglio lo faccio uscire. Basta”, aveva tuonato Elenoire.

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip Elenoire Ferruzzi aveva ammesso di avere una cotta per Luca Salatino e proprio a causa della vicenda i due avevano avuto uno scontro in diretta tv.