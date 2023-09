E se vi dicessimo che Giulia Salemi passerà da Mediaset a Rai? In che programma sarà possibile vederla? Se siete curiose anche voi di scoprire i futuri programmi di carriera dell’influencer preferita dai salotti TV, allora leggete questo articolo fino in fondo, per essere ben informate!

Giulia Salemi, da Mediaset a Rai? Ecco dove la potremo vedere

Sbarcherà a sorpresa in RAI, la bella influencer e (ormai) showgirl, Giulia Salemi: dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo della “bastarda col tablet”, ossia colei che nella diretta di Grande Fratello e Grande Fratello VIP, raccoglieva commenti e “sentiment” del pubblico social, ora le prospettive TV di Giulia sono cambiate. Infatti, dopo che Pier Silvio Berlusconi ha raccolto l’eredità del padre, nella conduzione delle reti Mediaset, molte importante posizioni sono mutate, e molte “poltrone” sono saltate. Ma alla bella Giulia, di origine persiana, occhi a mandorla e lunghissimi capelli neri, poco è importato.

Infatti, eccola subito pronta a cambiare bandiera: sarà ospite fissa dei quattro speciali del sabato pomeriggio, del programma “La Vita In Diretta”, condotto da Giuseppe Candela. La prima puntata andrà in onda il 16 settembre su Rai 1 a partire dalle 17.00.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, suo compagno da ormai oltre 3 anni, e conosciuto durante l’edizione di Grande Fratello Vip, nella quale erano entrambi concorrenti, avrebbero anche in programma un format tutto nuovo: si tratta di “Casa Prelemi”, il reality che racconterà proprio della vita della coppia.

Alla sua terza edizione, invece, troviamo “Salotto Salemi”, dove la bella e brava Giulia si cimenta, ad ogni puntata, con nuovi make up e consigli, tips e piccoli trends.

Giulia Salemi, chi è e da dove viene?

Ma chi è in realtà la bella Giulia Salemi? Se volessimo conoscerla meglio, quali sarebbero i punti salienti della sua vita?

La modella ed influencer è nata a Piacenza il 1 Aprile 1993, sotto il segno dell’Ariete: Giulia Salemi ha dunque 30 anni.

Sebbene sia nata in Italia, la ragazza avrebbe origini italo-persiane, dato che la sua mamma Fariba è iraniana.

La bella Giulia è diplomata al liceo scentifico, e si è anche iscritta alla facoltà di Economia, ma sappiamo benissimo che, subito dopo, per lei è arrivato il successo social, su Instagram come influencer e contributor. E giusto un anno dopo, ecco che ha scalato le vette della TV, e dei salotti di Mediaset.

Della sua vita privata, conosciamo il grande amore con Francesco Monte, finito poco prima dell’inizio della relazione con Pierpaolo Pretelli. Monte, non troppo convinto dei suoi sentimenti, avrebbe lasciato Giulia, spezzandole il cuore.

Di lui, oggi, la bella Salemi ci dice, parlando del suo libro:

“Non parlo di lui, ma parlo di me quando stavo con lui. Non ho mai voluto fare gossip su questa storia e non mi considero né vittima né carnefice, ma non potevo non parlarne dato che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita. Parlo delle mie sconfitte per per aiutare chi si sente l’unico sfigato sulla terra e concludo tutto con un sorriso e una frase giocosa perché voglio lanciare un messaggio di speranza.

La frase è: la verità è che non gli piaci abbastanza. A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo, ma, se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”.