Nella terza parte del testamento di Silvio Berlusconi non compare il nome di Luigi, l’ultimo figlio dell’ex Presidente del Consiglio. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Testamento Berlusconi, come mai Luigi non compare? Il figlio “dimenticato”

Una settimana fa circa è stato reso noto il testamento di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno a causa della leucemia. Nel testamento c’è anche una lettera indirizzata ai figli, un testo di accompagnamento alle sue ultime volontà. Nel testo però non compare il nome di Luigi, l’ultimo dei cinque figli avuti dal fondatore di Forza Italia. La lettera è datata gennaio 2022, si tratta di poche ricche scritte da Berlusconi mentre si recava all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver avuto la diagnosi di essere malato di leucemia. In questa lettera Silvio ha fornito le disposizioni per quanto riguarda Marta Fascina, la sua compagna fino alla fine, Paolo Berlusconi, sui fratello, e Marcello Dell’Utri, il suo braccio destro. Queste le parole contenute nella lettera: “Cara Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue”, e indica le donazioni al fratello, alla Fascina e a Dell’Utri, poi si rivolge ai figli con queste parole “tanto amore a tutti voi, il vostro papà”. Nella lettera manca quindi il nome di Luigi Berlusconi, che quindi non dovrà contribuire a versare i soldi citati dal padre. Questo documento non è comunque il testamento che dispone in favore dei figli, Luigi perciò non è escluso da nessuna parte dell’eredità. Il documento che determina quando spetta ai figli è datato 2006, dove l’ex premier aveva scritto di voler destinare “la disponibile in parti uguali ai mie figli Marina e Pier Silvio”, riferendosi a Fininvest, e di lasciare “tutto il resto, in parti eguali, ai miei cinque figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi”. Luigi quindi è regolarmente citato nel testamento e avrà la sua eredità, il motivo per cui il suo nome non compare nella lettera non ha al momento una risposta certa.

Luigi Berlusconi, chi è il figlio “dimenticato” nel testamento

Luigi Berlusconi è l’ultimo in ordine di nascita dei figli di Silvio Berlusconi, avuto dall’ex moglie Veronica Lario. Luigi è nato nel 1988 e porta il nome del nonno paterno. Si è laureato alla Bocconi in Economia e Finanza e ha conseguito un master alla sede londinese della JP Morgan. Dal 2007 al 2015 ha rappresentato Fininvest nel cda di Mediolanum, dal 2012 è consigliere di amministrazione di Fininvest e Amministratore Unico della Società Cinque Srl. Dal 2014 è anche Presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima. Luigi è sposato dal 7 ottobre del 2020 con Federica Fumagalli, conosciuta alla Bocconi, con la quale ha avuto due figli, Emanuele Silvio, nato nel 2021, e Tommaso Fabio, nato nel 2022. I figli portano quindi i nomi dei due nonni, Silvio e Fabio, che è il padre di Federica. Questo fa capire che il legame tra Luigi e il padre Silvio fosse solido e speciale.