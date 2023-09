Si apre il sipario sull’ottava edizione del Grande Fratello. La prima puntata è andata in onda ieri, lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5. La nuova edizione del reality più amato e seguito dal pubblico italiano è partita davvero con il botto. Tantissime novità e colpi di scena ci aspettano. Come sappiamo, infatti, la nuova stagione vedrà nella casa più spiata d’Italia personaggi famosi e non. Inoltre, quest’anno al fianco dello storico conduttore Alfonso Signorini non troveremo Orietta Berti e Sonia Bruganelli, bensì Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici e la gaffe al Grande Fratello

Tuttavia, l’emozione per la giornalista e conduttrice televisiva ha giocato brutti scherzi! Nel suo debutto come opinionista, infatti, si è lasciata scappare un piccolo segreto facendo una clamorosa gaffe. Nel corso dell’attesissima prima puntata Cesara Buonamici ha dimenticato di dover mantenere il segreto a proposito di un gruppo di concorrenti isolati in una parte distaccata della casa. Parlando infatti con i concorrenti già all’interno della casa, la giornalista ha rivelato la presenza di altri inquilini dicendo: “Ci sono altre mamme e papà nel tugurio“. La gaffe della conduttrice televisiva non è di certo passata inosservata tra il pubblico, né tantomeno ad Alfonso Signorini. Dopo qualche secondo di imbarazzo, il conduttore ha preso in mano la situazione e, ironizzando sull’accaduto, ha detto: “Cesara, hai fatto uno spoiler. Hai rivelato ai concorrenti l’esistenza del tugurio”, per poi rivolgersi ai concorrenti all’interno della casa svelando appunto la presenza di altri concorrenti nel tugurio: “Come rivelato da Cesara, ci sono alcuni inquilini nel tugurio. Adesso entreranno nella casa”. Il conduttore è ormai abituato all’imprevedibilità della diretta, ed è stato in grado di rimediare subito scherzando sulla gaffe di Cesara Buonamici.

Grande Fratello: la gaffe di Cesara Buonamici nella prima puntata dell’ottava edizione

Nonostante questo piccolo inconveniente, l’ottava edizione del Grande Fratello è iniziata alla grande. La prima puntata si è chiusa con una media di ben 2.994.000 spettatori, raggiungendo quasi il 23,01% di share. Siete curiosi di sapere cosa accadrà nella prossima puntata? Il secondo appuntamento è programmato per venerdì 15 settembre, ovviamente in prima serata su Canale 5. Ricordatevi che, come ogni anno, sarà possibile seguire le vicende dei concorrenti nelle dirette trasmesse su Mediaset Extra e La5 . Sarà possibile vedere le puntate anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’obiettivo di Alfonso Signorini in questa edizione, come rivelato da lui stesso, è quello di non scivolare nel trash ma concentrarsi sulla storia di ogni personaggio all’interno della casa. Ma ne siamo cosi sicuri? Se queste sono le premesse…ne vedremo delle belle!