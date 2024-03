Belen Rodriguez torna su Rai Uno? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Belen Rodriguez torna su Rai Uno? La verità

La showgirl argentina Belen Rodriguez ultimamente è stata al centro del gossip per le sue vicende sentimentali, dall’ennesima rottura con Stefano De Martino alla proposta di matrimonio dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, fino al nuovo presento fidanzato, il cestista Bruno Cerella. Adesso però i rumors riguardano la sfera lavorativa di Belen. Alcuni voci infatti la vogliono in trattativa per tornare in televisione e non a Mediaset, bensì in Rai. Secondo molti la showgirl argentina sarebbe nel cast della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci. Dopo l’addio alla conduzione di “Tu Si Que Vales” e alle “Iene”, ecco che Belen sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo, come concorrente, ruolo che, tra l’altro ha già svolto in passato, ovvero all‘Isola dei Famosi. L’indiscrezione circa l’approdo in Rai di Belen Rodriguez arriva dall’esperto di gossip Amedeo Venza che, in una storia su Instagram ha detto che “Belen Rodriguez a Ballando con le stelle! In corso c’è una segretissima trattativa tra la showgirl argentina e il talent di Rai Uno”. L’indiscrezione è stata confermata da un’altra esperta di gossip, ovvero Deianira Marzano: “come potete notare spesso nelle sue storie, la si vede (Belen) praticare danza con più intensità rispetto al solito. Questo proprio perché Belen parteciperò come concorrente al talent di Milly Carlucci e si sta già preparando per vincere.” Al momento sono tutte solamente indiscrezioni, non c’è alcuna conferma ufficiale della partecipazione di Belen come concorrente della prossima edizioni di “Ballando con le stelle”. Non ci resta che aspettare e vedere se la notizia sarà confermata oppure smentita.

Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset

L’ultimo anno non è stato certo semplicissimo per la showgirl argentina Belen Rodriguez. Tutto è cominciato con l’ennesima separazione dal Stefano De Martino, con il quale Belen ha un figlio, Santiago. La Rodriguez, ospite a “Domenica In” da Mara Venier ha raccontato che ha vissuto un momento di depressione e che è dovuta andare in una clinica per curarsi. Poi è iniziata la storia con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, con il quale sembrava essere davvero molto felice, tanto che sembrava che i due fossero ormai prossimi alle nozze. La relazione invece si è conclusa, ancora non si sanno le motivazioni, e qualche giorno fa Belen è stata vista con una sua ex fiamma, ovvero il cestista argentino Bruno Cerella. Oltre alle vicende sentimentali, Belen ha detto addio anche a Mediaset. Ecco il suo saluto sui social: “ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Bruno Cerella, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: età, figli

Milly Carlucci, l’amore tra la figlia Angelica e il fidanzato 58enne: “Prossimi alle nozze”