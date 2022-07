Dopo il matrimonio da sogno in Toscana celebrato sabato 2 luglio 2022, Paola Turci e Francesca Pascale sono partite per il viaggio di nozze. Le foto sono state pubblicate proprio dalla cantante sul suo profilo Instagram.

Paola Turci e Francesca Pascale in viaggio di nozze negli Stati Uniti

Per festeggiare le nozze e il compleanno di Francesca Pascale, che cade il 15 luglio, la coppia è partita per gli Stati Uniti.

La prima foto condivisa da Turci la ritrae davanti a un murale di Los Angeles con la scritta Love. L’immagine è stata pubblicata per il compleanno di Pascale e accompagnata da una romantica dedica della cantante alla moglie.

La foto davanti al ristorante Trastevere

Paola Turci si è anche fatta immortalare davanti allo storico ristorante Trastevere, al 1360 di 3rd Street Promenade a Los Angeles, vicino alla spiaggia di Santa Monica, che ha fatto la storia della ristorazione.

Il ristorante è oggi chiuso, ma è stata conservata la sua insegna in pietra.

Le nozze da sogno in Toscana

Per le nozze, che hanno fatto sognare i loro fan, ma non solo, la coppia aveva scelto il comune di Montalcino, in provincia di Siena, mentre i successivi festeggiamenti si erano tenuti nel Castello di Velona.