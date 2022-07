È previsto per sabato 2 luglio 2022 il matrimonio che legherà per sempre in amore la cantante italiana Paola Turci e Francesca Pascale.

La coppia, insieme da due anni e mezzo, si è promessa amore eterno e ha deciso di convolare a nozze in un posto meraviglioso: la Toscana.

La loro volontà è stata precisata sin dall’inizio: nessun matrimonio in grande e, soprattutto, lontano dai riflettori e dalla confusione mediatica.

Il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale: la location

Quella di Francesca Pascale e Paola Turci è stata da sempre una storia d’amore molto intima e tenuta lontana dai rumors. Pochi giorni fa, però, la notizia del matrimonio è divenuta di dominio pubblico e sono diversi i dettagli emersi per quanto riguarda il luogo in cui si svolgeranno le nozze e la rispettiva location, definita “da sogno”.

La coppia Pascale-Turci si sposerà sabato 2 luglio 2022 a Montalcino, in provincia di Siena, in una sala dell’ex municipio cittadino detto “Palazzo Storico“.

Ad aggiungere qualche elemento Silvio Franceschelli, sindaco del paese: “Prevediamo una cerimonia sobria, tra pochi intimi”. Ricordiamo che nel Comune di Montalcino i matrimoni civili possono essere celebrati solamente nelle due sedi istituzionali, nel palazzo storico in pieno centro, oppure nell’attuale municipio.

Il rito nuziale si svolgerà dunque nel Palazzo Storico dell’ex municipio e sarà appunto celebrato da Silvio Franceschelli.

Il post cerimonia, invece, che prevederà i festeggiamenti, si terrà nel Castello di Velona, un meraviglioso resort termale immerso nelle colline toscane della Val d’Orcia. Insomma, il classico castello da sogno perfettamente in linea con la parola amore.

Per i più attenti, pare che un’anticipazione delle nozze fosse arrivata proprio da Paola Turci, quando a inizio giugno postò su Instagram una foto che la ritraeva proprio al Castello di Velona, mentre era seduta a tavola con gli occhi che gridavano amore: probabilmente l’idea era già nell’aria e le due future spose stavano già “sondando il terreno” della location.

Dunque sarà Montalcino a ospitare Paola Turci e Francesca Pascale; il paese, patria del Brunello, con la sua aura sognante, i suoi casali e castelli storici, si presta in maniera impeccabile a eventi come il matrimonio, soprattutto in una stagione come l’estate, in cui i colori e la luce sono i protagonisti assoluti.

L’immagine dei vigneti, degli scorci storici, dei fiori sbocciati e delle verdi colline, è qualcosa che fa sognare a occhi aperti, letteralmente. Non a caso, infatti, moltissime persone optano per Montalcino e la Toscana tutta, inserita d’obbligo nella lista delle location adatte ai matrimoni anche dai wedding planner.

Il Castello di Velona: via ai festeggiamenti!

L’immagine del classico castello che si erge in cima alle colline, ricco di pace, tranquillità e una piscina termale illuminata di notte: può definirsi perfezione?

All’interno del grande resort, il Castello di Velona, si trovano ben tre ristoranti in house, tra cui il Brunello, ossia l’offerta gourmet del castello stesso, dove probabilmente avrà luogo il banchetto nuziale di Paola Turci e Francesca Pascale. Pare che recentemente, infatti, la coppia abbia cenato al ristorante del resort, guidato dall’ executive chef Riccardo Bacciottini e dallo chef Giuseppe Alfano.

Sembra che tutto sia pronto per il grande matrimonio e, non abbiamo dubbi, sarà tutto meraviglioso.