Paola Turci e Francesca Pascale fanno coppia da due anni e tra qualche giorno si giureranno amore eterno. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, stanno per sposarsi in gran segreto in Toscana. Le nozze, blindatissime, andranno in scena sabato 2 luglio a Montalcino.

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano

Nozze in vista per la cantante Paola Turci e la compagna Francesca Pascale, ex fiamma di Silvio Berlusconi. A rendere pubblica la notizia sono stati Leggo e Il Messaggero, che parlano di matrimonio segreto in Toscana fissato per sabato 2 luglio. Le due si giureranno amore eterno con una cerimonia blindatissima, in scena nella zona di Montalcino.

Paola Turci e Francesca Pascale insieme da due anni

Il matrimonio segreto tra Paola e Francesca è il coronamento di un grande amore, nato più di due anni fa. La loro relazione venne a galla dopo diverse paparazzate messe a segno dal settimanale Oggi, che le ritraevano in barca sulle coste del Cilento. Ai tempi la rivista parlava di “amicizia speciale“, ma adesso, viste le nozze imminenti, possiamo parlare di vera e propria relazione passionale.

Paola e Francesca impegnate con i movimenti LGBTQI+

Sia Paola che Francesca sono impegnate da sempre a sostegno dei movimenti LGBTQI+. In un’intervista del 2021, la Turci ha dichiarato:

“Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero“.

In merito al vecchio gossip che la vedeva impegnata con Gianna Nannini, invece, ha ammesso: “Avevo 20 anni quando mi dissero: ‘Si dice che stai con Gianna Nannini’. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale“.