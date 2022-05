Donatella Rettore ha pubblicato un lungo sfogo social in cui sembra voler dire addio al mondo della musica. La cantante non è affatto abbattuta, visto che in ballo ci sono progetti importanti, ma è molto critica nei confronti dell’attuale mercato discografico.

Donatella Rettore: addio alla musica

Dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con Ditonellapiaga, Donatella Rettore si sta godendo l’enorme successo del brano Chimica. Eppure, il suo ultimo post Facebook suona come un addio al mondo della musica. L’artista non gradisce l’attuale mercato discografico e non ne fa mistero, ma, considerata la popolarità ottenuta negli ultimi mesi, perché dovrebbe abbandonare le scene? Il motivo si coglie proprio dal suo sfogo.

Lo sfogo di Donatella Rettore

Donatella ha scritto:

“Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite. Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino. Ho amato e sofferto, gioito, pianto, vinto e perso. Ora sono in un momento d’oro: disco di platino, nona vendita negli album. Perfetto, lascio con il sole in fronte e non con la coda tra le gambe. Sono una donna di spettacolo, continuerò”.

Stando alle sue parole, quindi, la Rettore ha intenzione di lasciare la musica a causa delle richieste ‘di mercato’ che non rientrano nelle sue corde.

Il suo addio, però, non si trasformerà in una completa uscita di scena.

I prossimi progetti di Donatella Rettore

La Rettore ha diversi progetti in mente e non tutti hanno a che fare con il mondo della musica. Donatella ha annunciato:

“Stanno realizzando un docufilm, un libro edito da Rizzoli, disegnerò una linea di abiti per artisti o per chi si sente tale. Tutto ciò mi eccita e mi diverte. Basta con la storia del ‘Mi metteranno in radio?’ eccetera eccetera. Organizzerò feste da sballo, in fondo questa figura un po’ manca nel nostro ambiente e canterò, quando mi andrà, le mie canzoni, in fondo sono stata una cantautrice. Può darsi che per l’estate esca un singolo, ma se non accadrà stica**i”.

Un vero addio alla musica? Non proprio.