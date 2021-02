Con una lunga carriera nel mondo della musica, Donatella Rettore merita il premio di regina del rock. Con una rivoluzione di stile ha spronato l’Italia al cambiamento, sulla scia dei grandi artisti americani.

Chi è Donatella Rettore

Donatella Rettore (Castelfranco Veneto, 8 luglio 1953) è una cantante italiana.

Cresce con la madre Teresita Pisani, una nobile e attrice goldoniana e il padre Sergio Rettore, un commerciante. A soli dieci anni mette su un complesso dal nome “I Cobra” con cui si esibisce nelle parrocchie limitrofe per 500 lire a sera.

Donatella decide, una volta terminato il liceo, di trasferirsi a Roma e tentare seriamente la strada della musica. Riesce a soli vent’anni ad ottenere il ruolo di apri concerti di Lucio Dalla per il suo tour estivo e guadagnare così successo. Questa strana coppia piace molto al pubblico e attraverso i consigli del grande artista riesce a fare strada.

Da brava ragazza a regina del rock italiano

Incide nel 1973 il singolo “Quando tu” seguito da “Ti ho preso con me” scritto per lei da Gino Paoli.

Il successo le consente di arrivare l’anno successivo al Festival di Sanremo dove si presenta con “Capelli sciolti”. La partecipazione le permette di accrescere la sua fama, ma occorre attendere il 1978 prima della grande svolta.

Capisce attraverso le prime delusioni lavorative che lo stile pop leggero e il look da brava ragazza non le si addicono. Comprende che forse la sua strada non è destinata al classico percorso che vede i grandi artisti passare per il palco dell’Ariston. Rivoluziona il suo stile avvicinandosi quindi al rock. Partecipa dunque al più adatto Festivalbar con le note hit “Splendido Splendente” e “Kobra”.

Un personaggio che divide il pubblico

I suoi testi e la sua musica si dimostrano estremamente rivoluzionari per il tempo e per questo il pubblico e la critica si trovano spesso divisi. Molti la amano per il carattere forte e l’irriverenza mostrata in molti contesti dello spettacolo e il suo timbro vocale paragonabile a Tina Turner. Altri condannano la sua sfacciataggine e il suo modo di presentarsi sia a livello musicale che personale.

Che la si ami o la si odi, non si può negare l’importanza che ha avuto nel mondo dello spettacolo italiano che l’ha portata ad essere spesso ospite di programmi televisivi ma anche protagonista del grande schermo. A riconoscere la sua bellezza però c’è sicuramente il marito Claudio Rego, al suo fianco da oltre quaranta anni.