La cantante e autrice italiana, grande icona degli anni 80, Donatella Rettore, ha sfruttato l’opportunità datale dal palco per fare un appello contro la guerra in Ucraina.

Donatella Rettore contro Vladimir Putin, cosa ha gridato dal palco

La Rettore si è esibita dal palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, per festeggiare la sua cinquantennale carriera, ripercorrendo i suoi pezzi più conosciuti.

Al termine dell’iconica ‘Karakiri‘, Donatella, ha approfittato della visibilità del palcoscenico per lanciare un grido contro la guerra in Ucraina e, in particolare, il leader russo Vladimir Putin: “Se qualcuno può dare una pillolina a Putin, per favore!”

Il rapporto con i fan e la frecciata a Zucchero

La cantante, come riferisce il noto giornale ‘Il Fatto Quotidiano’, ha dato moltissime attenzioni ai suoi fan, firmando autografi e restando a parlare con alcuni di loro.

Allo stesso tempo, però, Donatella Rettore ha lanciato una bella frecciatina nei confronti di Zucchero. Il riferimento è molto chiaro, la canzone ‘Partigiano Reggiano‘ di Fornaciari, almeno secondo la Rettore, assomiglia sin troppo al suo singolo ‘Kobra‘: “Era il 1980, e Zucchero non ci aveva ancora pensato…”