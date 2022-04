Dalle anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 13, che andrà in onda il giovedì 21 aprile su Rai 1, sembra che ci saranno grandi cambiamenti. La puntata si intitola Così vicini, così lontani.

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 13

Terence Hill

Il cambiamento più importante riguarda Terence Hill. L’amato attore che interpreta Don Matteo, infatti, lascerà il suo ruolo e passerà il testimone a Raoul Bova, nella serie Don Massimo. Sono sorte domande riguardo il successo della serie senza il protagonista di sempre. Luca Bernabei, produttore della casa di produzione, ha dichiarato di non voler fare per forza quello che il pubblico chiede, ma bisogna sempre agire con consapevolezza.

Lo stesso Terence Hill però aveva parlato in passato dei motivi che lo avevano spinto a lasciare la serie. Come da richiesta dello stesso Terence Hill, inoltre, come il passato del prete è ancora oggi un mistero, così deve essere anche il suo futuro. Don Matteo scompare improvvisamente, così com’era arrivato.

Il grande Terence Hill, nato Mario Girotti, il cui nome d’arte è legato ai film realizzati con Bud Spencer, è nato a Venezia nel 1939 e ha ormai 83 anni.

Nella sua carriera ha partecipato a circa 83 film. Per i film con Bud Spencer ha ricevuto un David di Donatello alla carriera. Inizia a lavorare a Don Matteo nel 2000 e rappresenta la prima volta in cui l’attore recita con la sua voce, in quanto era sempre stato doppiato nelle occasioni precedenti. Ha deciso di lasciare la serie per stare più vicino alla sua famiglia, che si trova a Malibù.

La trama

Oltre alla dipartita di Don Matteo, altre trame vengono portate avanti. C’è un nuovo caso di omicidio e il fratellastro del PM Marco Nardi, Franco Fanelli, è presente a Spoleto. Tra Franco e Marco non c’è un buon rapporto e c’è l’ipotesi che il suo arrivo in città sia legato all’omicidio.

Federico e Greta continuano a frequentarsi, mentre Anna rivede Lucio Valente, il suo colonello e istruttore di cui aveva grande rispetto, ma con cui c’era anche intesa. Il Maresciallo Cecchini invece si trova protagonista di un romanzo giallo, apparentemente, da poco uscito in libreria. Il protagonista infatti gli assomiglia e tutti si chiedono se lui sia stato di ispirazione.