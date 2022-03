Terence Hill ha parlato della sua ultima esperienza nei panni di Don Matteo e dell’introduzione di Raoul Bova (Don Massimo) come personaggio della serie.

Terence Hill e l’addio a Don Matteo

Terence Hill ha deciso di dire addio al personaggio di Don Matteo per trascorrere più tempo con la sua famiglia a Malibu.

L’attore ha svelato alcuni retroscena sulla sua ultima esperienza nella fortunata fiction e ha dichiarato:

“Io avevo il desiderio di fare quattro film su Don Matteo all’anno, tipo Montalbano. Però, giustamente la Rai ha detto che loro non possono rinunciare al format. E io gli ho detto: ‘Beh anch’io non posso rinunciare alla mia famiglia e ad andarla a trovare.’ Con otto episodi lavori per un anno, non c’è altro che puoi fare.

E così è andata. Ma sono contento. Sono certo che Raoul Bova sia una scelta perfetta e andrà tutto bene”.

Sulla fine del suo personaggio ha svelato alcuni retroscena Nino Frassica, personaggio della fiction e grande amico di Terence Hill, che ha assicurato che Don Matteo non morirà: “Don Matteo resta sempre con noi. Mica è morto, è scomparso. Non si sa cosa succederà”.

Il personaggio di Don Matteo

Terence Hill ha intepretato per anni Don Matteo e ha svelato di aver avuto un ruolo fondamentale nella caratterizzazione del personaggio.

“Il passato misterioso di Don Matteo è stata una mia richiesta, anche se a volte hanno avuto la tentazione di mandarmi una sorella.

Contrariamente a Don Massimo (il personaggio interpretato da Raoul Bova, ndr) di cui si conoscerà il passato, di Don Matteo non si sa niente. Poi mi hanno chiesto tante volte di cambiare la tonaca, perché non sembravo un prete a posto. Io ho insistito e insistito per avere una tonaca alla Trinità”, ha ammesso l’attore, che ha deciso di ritirarsi a vita privata.