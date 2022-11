Fashion buyer, classe 1993, Domizia Castagnini è anche la fidanzata di Francesco Bagnaia detto Pecco, l’erede di Valentino Rossi alla MotoGP.

Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamolo insieme.

Domizia Castagnini: tutto sulla fidanzata di Pecco

Domizia Castagnini, classe 1993, ha 29 anni ed è originaria di Chivasso, in provincia di Torino.

Sulla vita famigliare di Castagnini non si hanno particolari informazioni, ma sappiamo che la 29 enne di professione è una fashion buyer e lavora quindi nel settore moda. In particolare, il ruolo del/della fashion buyer ha il compito di osservare e di interpretare le tendenze del momento, in modo tale da poter pianificare gli allestimenti all’interno dei punti vendita. L’impiego come fashion buyer deriva da una laurea triennale in Marketing per il settore dell’abbigliamento e un master in Fashion Buying.

Il suo lavoro la porta a spostarsi da Torino a Pesaro (dove oggi vive) e a Milano (dove ha concluso gli studi) ed è sempre alla ricerca di nuovi fashion trends.

Oltre a essere impegnata professionalmente come fashion buyer, Domizia Castagnini è impegnata anche a livello social. Non a caso, infatti, il suo profilo Instagram (@domiziacastagnini) conta quasi 40mila follower per un totale di 439 post pubblicati. Il suo feed, eterogeneo e ordinato, si alterna di foto outfit, foto ritratto e foto d’amore, insieme al fidanzato Francesco Bagnaia.

La storia d’amore tra Domizia Castagnini e Francesco Bagnaia detto Pecco

L’amore tra Domizia Castagnini e Francesco Bagnaia nasce sei anni fa, ma in realtà si conoscono sin dai tempi dell’infanzia, ignari di quello che sarebbe successo qualche tempo dopo. La loro è una storia fatta di distanze e di difficoltà, ma in cui l’amore reciproco e il rispetto hanno sempre avuto la meglio. Per diverso tempo, infatti, Domizia Castagnini e Francesco Bagnaia hanno dovuto vivere separati a causa degli impegni dell’uno e dell’altra, ma questo non li ha mai fermati dal volersi sempre ricongiungere e vivere a 360 gradi.

Si sono fidanzati nel 2016 e tre anni dopo, nel 2019, hanno deciso di andare a convivere dopo che lei, una volta trovato lavoro, si è ufficialmente stabilita a Pesaro.

L’ho conosciuto che era nella classe più piccola del motomondiale e abbiamo condiviso le varie esperienze della sua vita e della sua carriera. […] io studiavo a Torino, poi però mi sono trasferita a Milano, ma per fortuna in seguito ho trovato un lavoro a Pesaro e a quel punto abbiamo cominciato a convivere. Dopo 4 mesi è scoppiata la pandemia ed è stata la prova del nove per quanto riguarda la sopportazione. Alla fine è andata bene.

Lo stesso Francesco Bagnaia detto Pecco, considerato l’erede di Valentino Rossi nella Moto Gp, ha dichiarato di essere fortunato ad avere accanto proprio lei, che reputa indispensabile nella sua vita, nonostante le difficoltà iniziali legate alle diversità caratteriali. Pare proprio che Domizia Castagnini sia l’unica persona in grado di tranquillizzare il campione #63 anche nei momenti di più alta tensione sportiva:

[…] in realtà io lo metto sotto a casa, ma i primi due anni in MotoGP nel team Pramac non sono stati semplici. Era difficile trovare un modo per farlo distrarre o per tirarlo su di morale: questo era il mio ruolo più importante. […] Io ho sempre avuto una grande stima per lui: vederlo felice, vedere come realizza i suoi sogni, è una soddisfazione anche per me.

Pare quindi che la coppia sia sempre più unita e volenterosa di crescere insieme: l’amore è anche e soprattutto questo.