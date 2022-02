Nella puntata di Domenica In del 6 febbraio c’è stato un piccolo incidente di percorso. Iva Zanicchi, si è esibita sul palco con il brano “Voglio amarti” in gara nella 72esima edizione del festival di Sanremo. La cantante ha colto l’occasione per ringraziare gli autori della canzone.

Uno di loro, Italo Ianne ha cercato di salire sul palco, venendo tuttavia bloccato da Mara Venier.

Domenica In Iva Zanicchi, perché l’autore è stato bloccato sul palco

C’è un preciso motivo per il quale Mara Venier è stata costretta bloccare l’autore. Stando a quanto prevedono i protocolli RAI chi non si sottopone al tampone non può infatti accedere sul palco. “Non puoi stare qua, Italo, devi andare giù.

Non posso darti il microfono”, sono le parole della conduttrice. Ad un certo punto anche la stessa cantante ha dovuto reiterare la richiesta. Ha quindi affermato quasi con fare scherzoso: “È morto e non lo sa. È andato, è fuori come un balcone”.

Chi è Italo Ianne

Italo Ianne, è un autore storico particolarmente attivo soprattutto negli anni ’70 e ’80. Dalla sua penna è stata scritta la canzone “Ciao Cara come stai?, vincitrice del Festival di Sanremo con Cristiano Malgioglio e interpretata magistralmente proprio da Iva Zanicchi.

Uno dei suoi successi più famosi è però “Io amo” di Fausto Leali che nel 1987 arrivò quarto.