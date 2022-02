Per la prima volta Iva Zanicchi ha rivelato alcuni retroscena di uno scontro avuto con la celebre collega Donetalle Rettore, che le avrebbe dato dell’oca giuliva.

Iva Zanicchi contro Donatella Rettore

Oggi Iva Zanicchi e Donatella Rettore sono buone amiche, ma tra i due i rapporti non sono sempre stati così.

La stessa Iva Zanicchi ha infatti confessato che la Rettore in passato le avrebbe dato “dell’oca giuliva” e che lei avrebbe risposto per le rime. “Una volta la Rettore mi disse che ero un’oca giuliva e le ho risposto che l’oca era lei, perché aveva il collo lungo. Donatella e io siamo diventate amiche poi”, ha confessato la celebre cantante.

Iva Zanicchi e Orietta Berti

Rapporti diversi invece con la collega Orietta Berti, con cui a quando pare Iva Zanicchi si sarebbe sempre sentita più simile.

Le due hanno infatti affermato: “Non siamo dive e il pubblico ci ama per questo (…) La sincerità, non ho mai tradito il pubblico, forse solo qualche volta. Poi non siamo dive, siamo persone normali vicine alla gente. La diva è appariscente, poi si smonta”, e ancora: “Bisogna avere il carattere giusto per essere dive, noi non lo siamo. Siamo rispettate ancora, siamo cresciute con il nostro pubblico e invecchiate con loro”.

Iva Zanicchi: la vita privata

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per la cantante che, oltre ad essere risultata positiva al Covid, ha perso un fratello a causa della malattia. I due erano risultati positivi a seguito di un pranzo in famiglia per festeggiare la cresima di un nipote. Iva Zanicchi è stata molto scossa per la morte del fratello, su cui ha detto: “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”, e ancora: “le difficoltà della mia famiglia non sono ancora finite. Adesso mia sorella ha preso il Covid e non è ancora riuscita a guarire. Si è contagiato anche mio nipote ma lui, grazie a Dio, si è già negativizzato”.