In vista di Sanremo 2022 – dove vuole tornare con un nuovo brano – Iva Zanicchi si è confessata senza filtri, svelando alcuni retroscena sull’amore, sulla sua carriera e su molto altro.

Iva Zanicchi: la figlia

Per la prima volta Iva Zanicchi si è confessata a cuore aperto su alcuni retroscena intimi della sua vita, a partire dall’amore per la figlia e dalla sua prima vittoria a Sanremo, a cui ha partecipato diverse volte quando era giovanissima.

Dopo la prima vittoria avuta alla kermesse nel 1967 la cantante ha conosciuto l’amore: “Antonio Ansoldi, figlio del mio discografico. Mi era simpatico, ci siamo frequentati un po’, avevo 26 anni. Poi però gli dissi che dovevo pensarci e che non volevo legarmi. Torno a Ligonchio, perché vivevo ancora con la mia mamma e arrivata non mi sento bene. Vomito. Mia mamma mi guarda e mi dice: ‘Cos’hai fatto con Tonino?’ Eh sì ero incinta.

A 26 anni per la prima volta avevo fatto l’amore…”, ha svelato per la prima volta la cantante. Lei e Ansoldi sono stati sposati fino al 1985 e hanno avuto insieme la figlia Michela. Nel 1986 la cantante si è sposata per la seconda volta con Fausto Pinna.

Iva Zanicchi: Sanremo 2022

Iva Zanicchi si è detta impazienti di poter calcare di nuovo il palco di Sanremo e a tal proposito ha confessato: “Voglio presentare una bella canzone con la voce che avevo 50 anni fa”, e ancora: “Alla mia età è senz’altro l’ultimo come concorrente.

(…) Sono una vera matta. Per fortuna ci sono anche Ranieri e Morandi che alzano la media“.

Iva Zanicchi: il Covid

Un anno fa la cantante ha vinto una delle battaglie più difficile della sua vita: è riuscita infatti a guarire dal Covid dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Iva Zanicchi ha perso suo fratello proprio a causa della malattia.