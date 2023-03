La serie-tv brasiliana intitolata Dom è arrivata al suo secondo capitolo. Disponibile sulla piattaforma di Prime Video, Dom 2 arriverà a breve ed è prontissima a coinvolgere il suo grande pubblico. Ma di che cosa parla la seconda stagione?

Dom 2: di che cosa parla la seconda stagione

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, la serie-tv brasiliana Dom racconta la storia di Pedro, un giovane bel ragazzo appartenente alla borghesia di Rio de Janiero. Già a partire dall’adolescenza, il giovane Pedro entra nel losco e pericoloso giro della cocaina, da cui diventa presto dipendente, tanto da diventare anche il leader di una gang criminale molto nota a tutti i tabloid di Rio di inizio anni 2000. Il dramma della serie-tv è poliziesco e si ispira a una storia realmente accaduta e oltre a Pedro, l’altro grande protagonista è Victor, un giovane subacqueo che per uno scherzo del destino diventa un agente dell’intelligence militare e inizia a dedicarsi proprio alla guerra contro la droga. Victor è il padre di Pedro e negli anni i due si sono dovuti scontrare continuamente.

Nel corso della seconda stagione i due protagonisti si ritroveranno nel pieno di questa guerra: ci sarà la fuga di Pedro e ci sarà anche un grande ritorno al passato. Il padre di Dom, nel frattempo, scoprirà anche nuovi segreti e dovrà fare in modo di trovarsi una nuova identità. La polizia arresterà Dom, mentre questo cercherà in tutti i modi di scappare. La guerra contro la droga pare non finire mai: da una parte uno dei criminali più conosciuti e ricercati di Rio, dall’altra il padre alla ricerca di una soluzione a tutta questa faccenda. Non mancheranno ovviamente i colpi di scena, le emozioni alle stelle e un’intensa adrenalina in grado di coinvolgere tutto il pubblico della serie-tv.

Dom 2, a quanto pare, regalerà numerose sorprese.

Amazon Prime Video ha già pubblicato il trailer ufficiale della serie-tv e ha mostrato qualche immagine in grande anteprima. In questo modo i fan avranno modo di scovare qualche piccolo dettaglio sulla seconda stagione e immaginarsi che cosa accadrà ai due protagonisti.

Quando esce Dom 2 su Prime Video?

La seconda stagione di Dom sarà disponibile sulla piattaforma di Prime Video a partire dal 17 marzo 2023. Tutti gli iscritti al servizio Prime di Amazon, quindi, avranno la grande possibilità di accedere al contenuto. Senza la sottoscrizione al servizio ciò non sarà possibile.

Il cast di Dom 2:

La serie-tv brasiliana Original Amazon ha come protagonisti: Gabriele Leone, Flavio Tolezani, Filipe Braganza, Isabella Santoni e Rachel Villar. Tutti questi personaggi si ritroveranno nel bel mezzo di una trama travolgente e ricca di suspense, in cui la fuga dalla polizia e la dipendenza dalla cocaina saranno le principali protagoniste.

La regia di Dom è affidata a Vicente Kubrusly e Breno Silveira, coinvolto anche all’interno del team writing insieme ad altre personalità. La serie-tv brasiliana è prodotta da Renata Brandão e da Ramona Bakker di Conspiração Filmes. A comporre la colonna sonora c’è Antonio Pinto.