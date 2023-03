La seconda stagione della serie tv brasiliana Dom sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Il nuovo capitolo è pronto a stupire con moltissimi colpi di scena e tante scene d’azione.

Dom 2: quando esce su Prime Video

La seconda stagione della serie tv brasiliana Dom sarà presto disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Un secondo capitolo che sicuramente andrà a stupire gli spettatori, che hanno seguito la prima stagione di questo poliziesco davvero ricco di colpi di scena. Si tratta di una serie tv brasiliana Original Amazon, che ha come protagonisti Gabriele Leone, Flavio Tolezani, Filipe Braganza, Isabella Santoni e Rachel Villar. La data ufficiale dell’uscita della seconda stagione di Dom è il 17 marzo, esclusivamente sul servizio di streaming di Amazon Prime Video, in oltre 240 Paesi. Dom è prodotta da Conspiração Filmes e i sette nuovi episodi saranno disponibili settimanalmente, fino al 14 aprile. La piattaforma di streaming ha già pubblicato il trailer ufficiale, mostrando qualche scena in anteprima, per regalare ai fan qualche novità su questo nuovo capitolo, che va ad arricchire ulteriormente il catalogo di Prime Video. Nel mese di marzo usciranno moltissimi nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show, tutti da non perdere.

Dom 2: di cosa parla

La serie tv brasiliana Dom ha debuttato nel 2021 sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Si tratta di un dramma poliziesco ispirato ad una storia vera, che parla di un padre e un figlio che si trovano ai lati opposti di una dura guerra contro la droga a Rio de Janeiro. Il protagonista è Victor, un giovane subacqueo che, per uno scherzo del destino, diventa un agente dell’intelligence militare e inizia a dedicarsi alla guerra contro la droga. Durante gli anni, Victor ha dovuto affrontare la disillusione di un conflitto continuo, mentre ha assistito impotente a suo figlio Pedro che è caduto nella trappola della cocaina, diventando un tossicodipendente e uno dei criminali più ricercati di Rio de Janeiro. I protagonisti di questa serie tv, nella seconda stagione, si troveranno nel pieno della guerra, che prevede la fuga del personaggio principale e un ritorno al passato. Il padre di Dom intanto scopre nuovi segreti e deve inventarsi una nuova identità. La polizia arresta Dom, mentre lui cerca di scappare, ma il crimine è ormai ovunque ed è difficile riuscire a sopravvivere ad un inferno del genere, se non cercando una nuova identità, come il padre. Il 17 marzo il secondo capitolo di questa intensa e avvincente serie tv brasiliana, intitolata Dom, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. I fan potranno scoprire presto come andrà avanti la storia di Victor e del figlio Pedro, che si trovano ai lati opposti di una guerra contro la droga che sembra non finire mai, diventando ogni giorno peggiore e più violenta. Una serie tv ricca di colpi di scena, che terrà gli spettatori incollati al piccolo schermo, in attesa di scoprire quale sarà il finale e se sarà prevista anche una terza stagione.