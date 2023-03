The Power su Prime Video: trama, cast, episodi

The Power è una serie tv che sarà presto disponibile su Amazon Prime Video. Si tratta di un thriller contemporaneo britannico, con una trama molto interessante e appassionante.

The Power arriva su Prime Video

Le riprese di The Power sono iniziate a febbraio 2020, ma poi sono state interrotte a causa dell’emergenza Covid. Questa serie tv britannica sarà finalmente disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. La data ufficiale di uscita è venerdì 31 marzo, con i nuovi episodi disponibili ogni settimana fino al finale di stagione, previsto il 12 maggio. Si tratta di un intrigante thriller contemporaneo, una recente serie britannica Amazon Prime molto attesa. La serie è stata ideata e scritta dalla scrittrice britannica Naomi Alderman, autrice dell’omonimo best seller a cui si ispira la serie. “The Power è una serie provocatoria che entusiasmerà i fan del libro di tutto il mondo. Siamo lieti infatti di lavorare con la rinomata scrittrice e il talentuoso team di Sister Pictures guidato da Jane Featherstone e la visionaria Reed Morano, per portare questa serie emozionante ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo” ha commentato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios. La produzione del progetto è stata affidata alla Sister Pictures, e i produttori esecutivi sono Jane Featherstone, Naomi de Pear, Naomi Alderman e Reed Morano, a cui è stata affidata anche la regia della serie.

The Power su Prime Video: la trama

The Power è ambientata in un mondo alternativo distopico. Il contesto proposto da questa storia sembra decisamente irriconoscibile. A risentire in modo particolare di questo cambiamento sono quattro adolescenti, le quali si trovano improvvisamente ad avere un potere fisico immenso. Le protagoniste scoprono di essere in grado di causare dolore alla gente e perfino la loro morte. Il mondo nella serie è identico al nostro, ad eccezione della natura. Le ragazze adolescenti di tutto il mondo, improvvisamente, sviluppano il potere di fulminare le persone. Si tratta di una facoltà ereditaria, di cui non possono sbarazzarsi. Le giovani donne sperimentano il potere di ferire o addirittura uccidere, rilasciando scosse elettriche dalla punta delle dita. Scoprono anche che possono risvegliare il Potere nelle donne anziane e in poco tempo ogni donna del mondo sarà in grado di fare altrettanto, cambiando completamente il mondo. Durante la prima stagione, verrà raccontata la storia delle straordinarie protagoniste, mentre il Potere si evolve da un formicolio alle clavicole degli adolescenti ad una totale inversione dell’equilibrio globale.

The Power su Prime Video: il cast

Il cast della serie tv The Power, su Prime Video, è composto da:

Toni Collette, nel ruolo della sindaca Margot Cleary-Lopez;

John Leguizamo, nel ruolo di Rob Lopez;

Auli’i Cravalho, nel ruolo di Joe Cleary-Lopez;

Toheeb Jimoh, nel ruolo di Tunde Ojo;

Josh Charles, nel ruolo di Daniel Dandon;

Eddie Marsan, nel ruolo di Bernie Monke;

Ria Dmitrowicz, nel ruolo di Roxy Monke;

Zka Cvka Cana, nel ruolo di Tatiana Moskalev;

Allie Montgomery, nel ruolo di Halle Bush.

La serie tv è prodotta da Amazon Studios e Sister e ha come showrunner Raelle Tucker (True Blood).