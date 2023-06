Divorziamo! arriva su Netflix. Si tratta di una nuova serie tv giapponese pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming e ad ottenere un grande successo. Una trama che sicuramente coinvolgerà il pubblico.

Divorziamo! arriva su Netflix: uscita e cast

Divorziamo è una nuova serie tv giapponese pronta a debuttare su Netflix, per conquistare tutti gli abbonati. Si tratta di una serie tv con una trama coinvolgente, a metà tra il drama e il comico, con tante sfaccettature diverse in grado di coinvolgere completamente i telespettatori. Racconta la storia di un’attrice e un politico che hanno intenzione di divorziare ma che, a causa di alcune circostanze esterne, hanno grandi difficoltà ad ottenere il divorzio. Non mancheranno i colpi di scena in questa trama, con un cast ricco di nomi molto conosciuti in Giappone, tra cui Tori Matsuzaka , Riisa Naka, Ryo Nishikido, Yuka Itaya , Koji Yamamoto , Arata Furuta , Reiko Takashima , Lisa Oda, Fuju Kamio, Yusuke Shoji, Shin Yazawa, Kou Maehara, Toshinori Omi, Narushi Ikeda e Keiko Takeshita. Manca pochissimo al debutto di questa nuova serie tv. La data ufficiale del rilascio di Divorziamo è giovedì 22 giugno 2023, su Netflix.

La piattaforma di streaming è pronta a regalare grandi emozioni ai suoi abbonati, con tante nuove uscite tra film, serie tv, documentari e show. Le produzioni giapponesi stanno ottenendo un grande successo nel nostro paese e sono sempre molto appassionanti.

Il cast completo di Divorziamo è composto da:

Tori Matsuzaka, nel ruolo di Taishi Shoji;

Riisa Naka, nel ruolo di Yui Kurosawa;

Ryo Nishikido, nel ruolo di Kyoji Kano;

Yuka Italya, nel ruolo di Kaoru Inda;

Koji Yamamoto, nel ruolo di Go Soda;

Arata Furuta, nel ruolo di Henry Ishihara;

Reiko Takashima, nel ruolo di Tomie Sato;

Divorziamo! arriva su Netflix: la trama

“Un’attrice e un politico vogliono solo divorziare. Ma con così tanti giochi di potere investiti nel loro matrimonio, la coppia deve unire le forze per avere successo” è la didascalia usata da Netflix per descrivere la serie tv. Divorziamo segue la storia di Shoji Taishi, il protagonista, un nuovo legislatore di terza generazione che proviene da una famiglia di politici e ha avuto un’educazione protetta. L’uomo è un donnaiolo e non particolarmente intelligente. La moglie di Taishi è l’attrice Kurosawa Yui, che ha ottenuto la sua grande occasione con una serie tv drammatica. La coppia è sposata da cinque anni e si comporta come se fosse felice per il bene dell’immagine pubblica, visto il lavoro di entrambi. In realtà, il matrimonio è fallito perché Taishi e Yui si parlano a stento, ad eccezione dello streaming live sui social per i fan dell’attrice. La coppia non si vede mai a casa e proprio per via delle loro differenze, i due sono diventati disincantati nel loro matrimonio. Visto che non possono divorziare immediatamente per via delle pressioni delle famiglie e degli accordi di sponsorizzazione, non hanno altra scelta che unirsi con l’unico e solo scopo di arrivare presto al divorzio.