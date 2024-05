Ecco i titoli in uscita su Disney Plus.

Cosa uscirà su Disney Plus a giugno 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Disney Plus: i film in uscita a giugno 2024

Il mese di giugno è ormai alle porte, c’è tanta curiosità, per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming di Disney Plus, di scoprire quali sono i film e le serie tv in uscita. La concorrenza è tanta, con Prime Video, Netflix, Paramount Plus, ogni mese le varie piattaforme devono poter dare ai propri abbonati titoli nuovi e originali. Iniziamo a vedere quali sono i film in uscita su Disney Plus a giugno 2024:

14 giugno 2024 – “Billy & Molly: An Otter Love Story”: si tratta di uno speciale documentario National Geographic, imperdibile per tutti gli amanti degli animali. Nel momento in cui una lontra selvaggia in cerca di aiuto arriva sul loro pontile delle isole scozzesi delle Shetland, Billy, sua moglie Molly e il loro cane da pastore Jade, si ritrovano con un membro in più in famiglia. Un storia commovente che pone l’attenzione sulla bellezza della natura e sul rapporto uomo animale.

Disney Plus: le serie tv in uscita a giugno 2024

Vediamo adesso insieme quali sono le serie televisive in uscita nel mese di giugno 2024 su Disney Plus:

4 giugno 2024 – “Clipped“: miniserie di 6 episodi basata sul podcast ESPN 30 for 30 “The Sterling Affair”. Questa serie racconta il dietro le quinte delle dichiarazione a fondo razzista di un proprietario della NBA, ovvero Donald Sterling, bannato a vita.

Queste sono quindi i titolo in uscita a giugno 2024 su Disney Plus. Vi ricordo che per poterle vedere è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

