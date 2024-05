Su Netflix è disponibile il film “Atlas“, con protagonista Jennifer Lopez. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parla questo film.

Atlas Netflix: trama, episodi

Sulla piattaforma di streaming “Netflix” dal 24 maggio scorso è disponibile il film “Atlas“, uno sci-fi davvero imperdibile, con protagonista Jennifer Lopez. Questa pellicola spinge le persone a riflettere sull’Intelligenza Artificiale e sulle relazione umane. Il film è diretto da Brad Peyton ed è ambientato in un futuro dispotico, dove uomini e robot vivono insieme e collaborano tra loro, al fine di trasformare uomini e donne nella loro versione migliore. Una ribellione robotica minaccerà però il futuro dell’umanità. La protagonista è lei, Jennifer Lopez, che interpreta Atlas Shepherd, una brillante analista di dati un pò misantropa, che ha una totale sfiducia nell’AI, nonostante viva in un mondo dove l’Intelligenza Artificiale è centrale nella vita di ognuno. Atlas ha subito diversi traumi in passato, sua madre, la scienziata Val, aveva creato dei robot simili agli umani ma, il suo prototipo più avanzato, Harlan, si era ribellato uccidendola davanti agli occhi della figlia. Harlan aveva anche creato un esercito che era stato sconfitto dagli americani dopo una lunga guerra. Harlan era però riuscito a fuggire rifugiandosi in un pianeta della galassia di Andromeda. Ecco che dopo circa 30 anni, Harlan torna a minacciare l’umanità. Una task force, con al comando il Colonnello Elias Banks, è pronta per andare sul pianeta e distruggere Harlan. Anche Atlas fa parte della squadra e, una volta rimasta sola, dovrà fidarsi dell’AI Smith. Atlas si renderà così conto che non tutti i robot sono uguali, e troverà in Smith un valido alleato.

Atlas: il cast e il significato del film

Come abbiamo appena visto, su Netflix è disponibile un nuovo film sci-fi davvero imperdibile, ovvero “Atlas“. La protagonista, Atlas Sheperd, è interpretata da Jennifer Lopez che, dopo il grande successo di “The Mother“, è tornata su Netflix. Nel cast del film abbiamo, nei panni della madre di Atlas, Val, l’attrice statunitense Lana Parrilla, mentre il Colonnello Elias Banks è interpretato dall’attore statunitense Sterling K. Brown, che abbiamo visto recitare in diversi film e serie tv, quali “Split”, “The Predator”, “American Fiction”, “The Good Wife”, “The Mentalist” e “La fantastica signora Maisel”.

“Atlas” è un film che fa riflettere sul tema dell’Intelligenza Artificiale, un tema di cui negli ultimi tempi si parla davvero tanto. La protagonista, inizialmente, non ha alcuna fiducia nell’AI, anzi ne è proprio contraria. Grazie a Smith, alla fine però cambierà idea e si renderà conto che la collaborazione con le AI è l’unico mezzo per garantire la vita sulla terra. Questo film inoltre pone l’attenzione anche sul rapporto con se stessi, su quanto sia fondamentale superare i sensi di colpa e i blocchi emotivi, e di quanto sia importante aprirsi a ciò che è diverso.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

The Witcher 4: anticipazioni, quando esce e cast della serie tv Netflix

Emily in Paris 4, in arrivo su Netflix: quando esce, cast, anticipazioni