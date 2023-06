Diletta Leotta e Loris Karius si godono un week end al mare in grande relax, prima delle nascita della piccola ad agosto. La conduttrice pubblica alcuni scatti, in uno dei quali si nota un anello al dito cosparso di diamanti. Nozze in vista per la coppia?

Diletta Leotta continua la gravidanza in splendida forma e si gode la sua prima vacanza al mare col pancione. L’attesa per la nascita della piccola figlia si inizia a fare sentire e il mese di agosto si avvicina sempre di più. Tra le foto postate durante la vacanza con il fidanzato Loris Karius, ce n’è una che ha catturato l’attenzione di molti: Diletta Leotta mostra un anello di diamanti al dito. C’è aria di matrimonio tra i due?

Diletta Leotta e il pancione al mare. Spunta un anello di brillanti: nozze in vista?

Non manca molto allo scadere del tempo della sua gravidanza, ma Diletta Leotta non ha intenzione di fermarsi un secondo, anzi. La giornalista sportiva ha scelto di godersi l’inizio dell’estate e di sfoggiare il suo bellissimo pancione anche al mare, rilassandosi in compagnia del fidanzato Loris Karius. Tra le varie fotografie che Leotta pubblica quotidianamente sui suoi profili social, ce n’è una particolarmente interessante che, ovviamente, non è sfuggita agli occhi attenti del suo vastissimo pubblico. Ha infatti destato grande curiosità la foto che ritrae Diletta Leotta in un look total pink, capelli effetto wet, trucco luminosissimo e un importante anello di diamanti al dito.

La diretta interessata non ha commentato la fotografia, ma si è limitata a descrivere gli scatti con una caption concisa: «It’s good to be in Love» con tanto di cuore rosa en pendant con l’outfit. Nessun riferimento all’anello o a una presunta proposta di matrimonio da parte di Karius, ma le domande sorgono ovviamente spontanee. Nozze in vista per la coppia? Ancora nessuna risposta a riguardo, ma sicuramente la giornalista sportiva, al matrimonio, ci pensa.

In una vecchia intervista, Diletta Leotta non si era nascosta dall’esprimere il suo desiderio di sposarsi: «Il matrimonio? Ci penso, ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista». Loris Karius avrà quindi approfittato del week end balneare a Forte dei Marmi per fare la proposta? Non ci resta che attendere la news direttamente dalla coppia, ma a giudicare dall’anello tempestato di diamanti sfoggiato da Leotta su Instagram, la proposta potrebbe davvero essere avvenuta.

Diletta Leotta e il pancione al mare: l’amore con Loris Karius continua a gonfie vele

L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius continua a gonfie vele. I due ad agosto diventeranno genitori di una bambina e, data la foto con l’anello al dito, potrebbero anche diventare marito e moglie. La coppia è insieme da ottobre 2022, ma si è trattato a tutti gli effetti di un colpo di fulmine, di una vera e propria onda d’amore improvvisa e potentissima. Il primo incontro è avvenuto a Parigi, in occasione della settimana della moda. Leotta si trovava a cena con le amiche, quando a un certo punto è entrato Loris Karius e immediatamente è scattato qualcosa. Forse non tutti sanno che in quel primo incontro era presente anche Barbara Berlusconi, che ha aiutato Diletta Leotta nelle presentazioni.

Dopo qualche parola e qualche risata insieme, i due non si sono mai più lasciati.

Ed eccoli insieme a giugno 2023 in vacanza al mare con amici e amiche e un cuore in più: quello della piccola che presto arriverà nelle loro vite.