Diletta Leotta alla festa di Natale di Dazn con il nuovo fidanzato Loris: il look è esplosivo.

Diletta Leotta ha partecipato alla festa di Natale di Dazn con il nuovo fidanzato Loris Karius. Per l’importante occasione, la conduttrice sportiva ha scelto un look a dir poco esplosivo.

Diletta Leotta alla festa di Natale di Dazn

Grande festa di Natale a Milano per l’emittente televisiva Dazn.

Diletta Leotta, una delle conduttrici di punta della Rete, non poteva che partecipare al party con il nuovo fidanzato Loris Karius. Anche se la loro storia è ancora fresca, i due sono già molto affiatati. Non a caso, hanno iniziato a partecipare mano nella mano anche agli eventi mondani più importanti.

Il look di Diletta Leotta

Per la festa di Natale di Dazn, Diletta ha scelto un look esplosivo. La Leotta ha optato per un elegante tubino nero lungo, con una scollatura a dir poco esagerata.

Via Instagram, la conduttrice sportiva ha condiviso con i fan l’outfit per la serata e i commenti, alcuni piuttosto volgari, sono arrivati come un orologio svizzero.

Diletta e Loris: un grande amore?

Insieme da qualche mese, Diletta e Loris sono ogni giorno più affiatati. Si può parlare di grande amore? Considerando il passato sentimentale della Leotta, è ancora presto per parlare di una relazione importante e, soprattutto, duratura.