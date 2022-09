Diletta Leotta ha postato sui social le prime foto in cui è ritratta insieme al fidanzato Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta si è finalmente decisa a uscire allo scoperto con il modello Giacomo Cavalli, con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi.

Diletta Leotta: le foto con il fidanzato Giacomo Cavalli

In occasione del matrimonio di suo fratello, Diletta Leotta ha pubblicato sui social alcune foto in cui è ritratta in compagnia di Giacomo Cavalli, il modello appassionato di vela con cui fa coppia fissa da ormai diversi mesi.

Si tratta delle prime foto condivise sui social dalla conduttrice e che sono la prova della sua unione con il modello, finora vissuta nel massimo riserbo.

La decisione di vivere con riservatezza questa nuova liaison è stata presa dalla conduttrice dopo che la sua storia con Can Yaman è naufragata a un passo dalle nozze. Lei e l’attore turco hanno pubblicamente confessato di aver vissuto con enorme difficoltà la loro storia a causa delle continue attenzioni a loro riservate dai paparazzi.

Alcuni mesi più tardi Diletta Leotta avrebbe iniziato a uscire con Cavalli e, dopo le vacanze estive da loro trascorse in Sardegna, la conduttrice si è finalmente decisa a “presentarlo” ai fan dei social. “Che emozione”, ha scritto in occasione delle nozze di suo fratello, noto chirurgo estetico siciliano.