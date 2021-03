I personaggi dello spettacolo e della musica mostrano di essere in grande forma e curano molto il proprio aspetto fisico. Noemi è una cantante che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo dove apparirà in forma smagliante. Vediamo quale è la dieta di Noemi e come ha fatto a dimagrire.

Dieta di Noemi

Noemi è una cantante che si appresta a partecipare all’edizione del Festival di Sanremo dove appare in ottima forma grazie a una dieta che ha seguito e che le ha permesso di perdere parecchio peso. Poco prima del matrimonio, aveva deciso di puntare a un regime alimentare dissociato, mentre oggi le sue abitudini sono molto cambiate. La dieta di Noemi, per chi volesse seguirla, punta a una alimentazione sana e moderata, in abbinamento con un allenamento ad alta densità, quale il Tabata.

Il regime equilibrato che segue la cantante è molto bilanciato ed equilibrato, ma non restrittivo, quindi adatto per tutti. La dieta di Noemi è molto flessibile e con un apporto calorico pari a circa 1300 calorie al giorno permettendo di perdere dai 2 ai 3 kg al mese. Una dieta come quella seguita da Noemi è molto efficace e se si aggiunge l’allenamento Tabata, i risultati sono ancora più gratificanti.

Secondo anche il parere dell’esperto che ha seguito la cantante, la sua dieta non è particolarmente drastica o rigida. Una dieta che non esclude i carboidrati e non stravolge le abitudini, ma la cosa che si consiglia è fare pasti nutrienti modificando poco per volta il proprio stile e piano alimentare.

Per coloro che lavorano fuori casa, nella dieta di Noemi è previsto il consumo a pranzo di un toast semplice, un centrifugato e due o tre mandorle da consumare a fine pasto. Gli allenamenti Tabata permettono di perdere peso dedicando all’attività fisica, anche solo pochi minuti, ma è necessario essere costanti.

Dieta di Noemi: programma

Per riuscire a dimagrire ed essere in forma come la cantante, il segreto della sua forma fisica è la dieta META: acronimo di Medical Education Trasnform Action. La dieta di Noemi ha il compito di educare la persona a un approccio diverso e più sano con il cibo. Più che una dieta è un percorso di accettazione di sé con un equilibrio tra corpo e mente.

La dieta di Noemi non punta solo ad avere un fisico longilineo, ma a cambiare il proprio approccio nei confronti del cibo e dell’alimentazione, in generale. Un regime alimentare che permette di perdere fino a 4 kg al mese e con la domenica, considerato giorno libero che permette di mangiare in modo attento e senza esagerare.

Insieme all’alimentazione, ha anche puntato sull’attività fisica, con il metodo Tabata che consiste nell’eseguire un esercizio per circa 20 secondi con una pausa di 10 secondi per un totale di 8 round. L’allenamento Tabata permette di stimolare il metabolismo, grazie a un circuito della durata di 4 minuti. Con l’allenamento, almeno due giorni a settimana, si possono ottenere ottimi risultati, ma deve essere associato a un regime e alimentazione sana.

Ecco un esempio di menù:

Colazione: yogurt magro bianco con muesli o frutta secca

yogurt magro bianco con muesli o frutta secca Snack di metà mattina: un frutto o un centrifugato di frutta e verdura

un frutto o un centrifugato di frutta e verdura Pranzo: 50 grammi di pasta o riso integrale a cui abbinare delle proteine

50 grammi di pasta o riso integrale a cui abbinare delle proteine Merenda: yogurt magro con kiwi o un altro frutto non zuccherino

yogurt magro con kiwi o un altro frutto non zuccherino Cena: due uova al tegamino, pesce fresco insieme a un panino integrale.

