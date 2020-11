Tra i tanti regimi alimentari per perdere peso e stare in forma, uno dei più completi è sicuramente la dieta mediterranea. Molto di più di un regime, ma uno stile di vita. Vediamo tutti i benefici, cosa apporta al fisico e come funziona.

Dieta mediterranea

Più che un regime alimentare, si tratta di uno stile di vita molto importante e apprezzato, al punto da essere riconosciuto da grandi esperti e professionisti del settore che lo hanno incluso nella lista Patrimonio dell’Unesco. La dieta mediterranea prende il nome dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quali Italia del sud, Croazia, Grecia e Spagna, costituendo una cucina ricca e molto variegata nel campo dell’alimentazione.

La dieta mediterranea si basa su un modello di piramide alimentare dove alla base si trovano le verdure, la frutta e i cereali soprattutto integrali. Man mano che si sale, si trovano alimenti, quali il latte e i suoi derivati come lo yogurt. L’olio extra vergine d’oliva va consumato a crudo, per 3-4 cucchiaini al giorno, insieme all’aglio, olio, cipolla, erbe e altre spezie da usare al posto del sale come condimento per i vari piatti.

Verso il vertice sono presenti tutti quegli alimenti che bisogna consumare almeno una volta o più a settimana e comprendono: pesci e legumi che sono ricchi di proteine, ma anche pollame, uova da 1 a 4 porzioni, inclusi anche i formaggi. Al vertice, si trovano i cibi che bisogna consumare in maniera moderata, come la carne rossa e i dolci da assumere facendo attenzione.

In base sempre agli studi che sono stati condotti in materia, sembra che consumare gli alimenti tipici della dieta mediterranea protegga dall’insorgere di alcune malattie e patologie che possono interessare e colpire il sistema cardiovascolare, neurodegenerative e i tumori. Pare, inoltre, che la dieta mediterranea porti miglioramenti e aiuti a prevenire una malattia come il morbo di Alzheimer, per via delle proprietà dei suoi alimenti.

Dieta mediterranea verde

Alla dieta mediterranea e a tutti i suoi benefici, si è aggiunta una ulteriore variante di tipo green. Secondo gli esperti e professionisti del settore, sembra che, ridurre il consumo di carne rossa e anche del pollame, a favore di alimenti più verdi, quali le verdure e i cibi di origine vegetale, possa apportare altrettanti benefici e vantaggi al benessere del fisico e della salute, in generale.

La dieta mediterranea verde, in base allo studio condotto dai ricercatori dell’università d’Israele, sarebbe molto più efficace per trattare le patologie legate all’apparato cardiovascolare proprio per via dei polifenoli, i grassi sani presenti soprattutto nell’olio d’oliva e le fibre. Una dieta di questo tipo aiuta a dimagrire assottigliando il punto vita.

Inoltre, secondo un esperimento condotto su un gruppo di soggetti, sembra che aiuti a combattere e contrastare il colesterolo cattivo. La dieta mediteranea verde porta a un maggiore consumo di alimenti di origine vegetale, quali i fitosteroli che sono essenziali in quanto aiutano nell’assorbimento del colesterolo a livello intestinale.

Una dieta del genere, associata all’attività fisica in modo costante, dona un importante supporto alla salute migliorando i fattori di rischio cardiovascolare, oltre a ridurre la mortalità. Insomma, la dieta mediterranea verde è efficace e funziona.



