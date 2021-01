Dieta del limone: come perdere peso dopo le festività

Con le festività che sono ormai giunte al termine, sicuramente tra una fetta di Panettone e un’altra di cotechino avete messo su qualche chilo e non riuscite più ad abbottonare il pantalone. Niente paura, perché la dieta del limone vi aiuta a tornare in forma grazie ai benefici di questo agrume.

Dieta del limone

Un regime alimentare molto equilibrato che permette di perdere peso e dimagrire grazie a tutti i vantaggi di questo agrume. Inoltre, con la dieta del limone, potete depurarvi, ma anche perdere fino a 3 kg di peso in massimo una settimana. Una dieta adatta per chi vuole tornare in forma in breve tempo subito dopo le festività e i grassi che avete accumulato durante questo periodo di bagordi.

Si consiglia di seguirla per massimo una settimana proprio per vedere risultati gratificanti e sorprendenti per il fisico. La dieta del limone è considerata particolarmente restrittiva e rigida, ma sicuramente efficace ai fini del dimagrimento e della forma fisica. Aggiungere del succo di limone alla propria dieta e alimentazione equilibrata, aiuta a disintossicare, ma anche a perdere peso nel modo giusto.

Prima di tutto, per seguire questa dieta, si consiglia di chiedere l’aiuto di un esperto del settore in modo da capire se sia adatta per il vostro fisico e stile di vita. Bisogna preparare una miscela o bevanda a base di succo di limone, pepe di Cayenna, ma anche sciroppo d’acero insieme all’acqua da bere nell’arco della giornata per depurarsi e disintossicarsi.

Ovviamente si consiglia di associarla a cibi che siano freschi, di stagione e adatti per perdere peso e stare in forma dopo le festività natalizie. Inoltre, è consigliabile anche bere moltissima acqua, almeno 1.5 litri al giorno e fare attività fisica in modo da ottenere maggiori risultati.

Dieta del limone: benefici

Seguire un regime alimentare di questo genere sembra che funzioni, non solo ai fini della forma fisica e, quindi, del dimagrimento, ma anche per depurare e disintossicare le scorie in eccesso. La dieta del limone è particolarmente consigliata in quanto aiuta a perdere peso, ma anche a eliminare le sostanze tossiche che i giorni di festa hanno portato ad accumulare.

In base al parere di vari esperti e professionisti del settore, il limone è un agrume che permette d’innescare un meccanismo potente per una dieta depurativa e disintossicante, considerando che aiuta a stimolare il metabolismo, aiutando a dimagrire in maniera rapida. Inoltre, seguire la dieta del limone si rivela particolarmente efficace anche per la buona funzionalità dell’apparato intestinale.

Sembra che i benefici ed effetti di questo agrume siano consigliati da Stanley Burroughs, il quale ha ideato la dieta del limone nel suo libro dal titolo “The Master Cleanser” in cui spiega tutti i benefici di questo prodotto. Il limone, secondo il suo ideatore, non è solo utile ai fini della dieta, ma anche per trattare l’insonnia e migliorare la concentrazione.

In aggiunta, essendo questo agrume ricco di vitamina C, aiuta a rafforzare il sistema immunitario, per cui si rivela molto utile per le malattie e i malesseri tipici. Migliora la digestione e disintossica, purificando le scorie e l’organismo, in generale. Ricco di flavonoidi, per cui riduce l’infiammazione cronica e il dolore.

Il miglior integratore da abbinare

Per ottenere maggiori risultati e benefici dalla dieta del limone, è consigliabile associare un integratore. Tra i tantissimi che trovate in commercio, il migliore, secondo esperti e consumatori, è Spirulina Fit. Un prodotto di origine italiana prodotto dalla Natural Fit che ha il compito di combattere la fame nervosa dal momento che sazia, brucia i grassi in eccesso, anche a riposo.

Molto efficace dal momento che stimola il metabolismo aiutando a consumare maggiori calorie, oltre a essere utile nell’assimilazione dei succhi gastrici. Ha funzione depurante, per cui aiuta a disintossicare il fegato, i reni e l’intestino mantenendo la forma per più tempo. In aggiunta, permette di perdere peso e centimetri donandovi una ottima forma fisica.

Possono assumerlo tutti coloro che ci tengono ad avere un fisico in forma e sano. Inoltre, è facile d’assumere dal momento che basta prenderne una o due pillole dopo i pasti accompagnate da dell’acqua in modo d’attaccare i cumuli adiposi evitando che si formino. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si caratterizza e contraddistingue da altri integratori presenti in commercio in quanto al suo interno si trovano componenti a base naturale che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, quali:

Spirulina: che dà anche il nome all’integratore stesso, stimola il metabolismo bloccando le cellule adipose, oltre a fungere da sostegno e ricostituente

che dà anche il nome all’integratore stesso, stimola il metabolismo bloccando le cellule adipose, oltre a fungere da sostegno e ricostituente Gymnema: aumenta il processo metabolico di carboidrati e lipidi, riducendo il senso di fame

aumenta il processo metabolico di carboidrati e lipidi, riducendo il senso di fame Fosfato di calcio: protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre a dare maggiore efficacia ai due ingredienti essenziali del prodotto stesso.

Tutti questi ingredienti, uniti insieme, aiutano a dimagrire, purificare ed eliminare le scorie che sono un ostacolo al processo di dimagrimento. Sono molti i consumatori che consigliano questo prodotto come dimostrano anche le recensioni in merito che si leggono sul sito ufficiale.

Per chi fosse interessato all’acquisto di Spirulina Fit, non è in vendita nei siti di e-commerce o negozi fisici. Potete comprarlo digitando il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati e inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta al prezzo scontato di 4 confezioni per 49 € con la spedizione gratis. Per il pagamento, avete a disposizione tre modalità: Paypal, carta di credito, ma anche alla consegna in contanti direttamente al corriere.