Le feste natalizie sono finalmente terminate e, a causa di abbuffate e leccornie varie, sicuramente hanno lasciato degli strascichi. I chili di troppo si stanno facendo sentire ed è bene correre ai ripari con la dieta di gennaio. Ecco alcuni consigli su come tornare in forma dopo il periodo natalizio.

Dieta di gennaio

Durante le vacanze natalizie, sicuramente molti di noi si sono lasciati andare e il mese di gennaio è l’ideale per tornare in forma, dimagrire dopo le abbuffate. La dieta di gennaio consta di una serie di alimenti e cibi da consumare durante questo periodo in modo da eliminare i grassi in eccesso e stare bene.

La dieta di gennaio permette di sfruttare gli alimenti di stagione tipici in modo d’approfittare dei vari benefici che aiutano a dimagrire e tornare in forma per i giorni a venire.

Un regime alimentare che fa perdere i chili in eccesso che si sono accumulati durante le festività, depurare l’organismo ed elimina i grassi in modo rapido. Si tratta semplicemente di un modo per disintossicarsi dalle scorie del periodo delle feste.

Optate per dei cibi disintossicanti per eliminare le tossine. Consumate tantissima acqua, possibilmente naturale, senza tralasciare l’attività fisica da praticare almeno due volte a settimana. Una mezz’ora di esercizio fisico tutti i giorni sicuramente vi aiuta a buttare giù un po’ di chili in eccesso.

Per tornare in forma dopo le abbuffate, è fondamentale rinunciare a tutti quei piatti che avete mangiato fino adesso.

Quindi, abolite dalla vostra tavola i cibi calorici come tortellini al sugo, cotechino, zampone, oltre ai vari dolci, quali Panettone, Pandoro, torrone, ecc. No ai soffritti, salse e intingoli vari, ma optate per metodi di cottura sani, come al vapore oppure verdure lessate o al cartoccio.

Dieta di gennaio: consigli

Per seguire nel modo migliore la dieta di gennaio, si raccomanda di rivolgersi a un esperto del settore evitando di seguire le diete fai da te che non sempre donano i giusti risultati. Per prima cosa, cercate d’impostare un programma e anche un menù di questo regime in modo da rispettarlo in ogni aspetto per migliorare la forma fisica.

Non saltate mai i pasti in quanto si rischia di aumentare la fame nervosa accumulando tantissimo cibo che porta a ingrassare. Iniziate la giornata con una colazione a base di frutta e tisane. Per il resto della giornata, invece, preferite dei piatti e alimenti che siano proteici e nutrienti. Nella dieta di gennaio non deve mancare la frutta, soprattutto di stagione.

Le arance sono un agrume importante, ricco di vitamina C e aiuta a tenere lontano i tipici malesseri di stagione. Una spremuta di arance a colazione è indicata per iniziare la giornata. Consumate anche kiwi, pere, mandarini in modo da ottenere ottimi benefici. Si consiglia l’assunzione di verdure, quali broccoli, carciofi. Non dimenticate per cena di preparare delle vellutate o minestroni che sono molto saporiti e gustosi.

Approfittate dei carboidrati, ma senza esagerare. La carne e il pesce sono alimenti altrettanto consigliati. Subito dopo il pranzo oppure la cena, una camminata di mezz’ora è l’ideale per migliorare il fisico e stare all’aria aperta.

