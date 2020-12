In vista del nuovo anno e dell’inizio del mese di gennaio, è bene cominciare nel modo migliore e, per farlo, bisogna mantenersi in forma. La dieta di gennaio è il regime ideale da seguire in quanto sfrutta alcuni dei cibi del periodo aiutando a depurarsi ed essere snelli.

Vediamo in che modo seguirla e cosa assumere.

Dieta di gennaio

Se vi siete abbuffati particolarmente, come è normale che sia, durante il cenone di Capodanno, forse è giunto il momento di cominciare a darsi da fare per affrontare il mese e l’anno nel modo migliore. In fondo, come si dice: Chi ben comincia è a metà dell’opera, quindi cominciare la dieta di gennaio significa essere in forma e stare bene sotto tutti i punti di vista.

Grazie a questo regime alimentare è possibile tornare in forma rapidamente, depurando l’organismo ed eliminando le scorie e le tossine che avete accumulato con l’ultimo pranzo o cenone. Prima di tutto, bisogna rinunciare ai cibi ricchi di calorie e ai dolci, quindi stop a fette di Panettone e Pandoro, torrone, cioccolato, ecc.

Una cosa importante quando si inizia la dieta di gennaio, ma anche qualsiasi regime alimentare, è non saltare mai i pasti.

Ricordate di consumare ogni pasto, non solo i tre classici, ma anche gli spuntini di metà mattina o merenda. In caso contrario, rischiate di abbuffarvi e non vi aiuterà a stare in forma.

Per questa ragione, è bene cominciare la giornata con una sana e ricca colazione in modo d’avere le energie per il resto della giornata. I pasti devono essere assolutamente nutrienti ed equilibrati ricchi di sostanze nutritive, quali vitamine e sali minerali. Infine, non dimenticate di bere tantissima acqua, almeno 1.5 litri e le tisane che depurano.

Dieta di gennaio: cosa mangiare

Per ritrovare la forma fisica e dimagrire, la dieta di gennaio è il regime migliore da seguire in quanto ipocalorico, anche grazie ad alcuni prodotti e alimenti tipici del periodo che potete consumare in modo da ottenere i risultati che volete. Il nuovo anno porta la voglia di cominciare nuovi obiettivi e farlo seguendo un regime ipocalorico è la soluzione adatta per se stessi.

Ovviamente durante questo periodo dell’anno vengono in aiuto diversi prodotti, quali frutta e verdura tipici di stagione. Le arance Tarocco sono una ottima fonte di vitamina C e cominciare la giornata con una spremuta a base di questo agrume permette di apportare la giusta quantità di zucchero e fibre, oltre che aiutare a rafforzare il sistema immunitario.

Le mele sono un altro alimento ricco di varie proprietà e considerato un ottimo spezza fame, proprio come i mandarini o mandaranci che potete consumare anche come spuntino di metà mattina o per la merenda, anche fuori casa. A colazione o per la pausa pomeridiana, un frullato a base di pere, kiwi e banane è ottimo in quanto si tratta di frutti depurativi e diuretici al tempo stesso.

Considerando le basse temperature ed evitare malanni, si consiglia di sostenere il sistema immunitario con verdure quali biete, cavoletti di Bruxelles, broccoli che potete cucinare anche al vapore o consumare in insalata o come base per ottime minestre o zuppe calde. Nella dieta di gennaio non può mancare il finocchio da mangiare crudo prima dei pasti per ingannare il senso di fame e l’appetito.



Il miglior integratore da abbinare

Nella dieta di gennaio, per ottenere risultati e benefici maggiormente concreti e duraturi nel tempo, è di buona norma associare al regime ipocalorico, anche un integratore che coadiuvi il processo di remise en forme. Tra i tanti in commercio, spicca Piperina & Curcuma Plus, un prodotto made in Italy che ha tantissime proprietà.

Un integratore di questo tipo stimola il metabolismo permettendo di bruciare diversi grassi in eccesso, riduce il senso di fame saziando ed evitando di abbuffarsi. Inoltre, ha il compito di depurare il fegato, l’intestino e i reni, oltre a mantenere la forma per parecchio tempo. Piperina & Curcuma Plus permette di migliorare anche le funzioni intestinali. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che possono assumere tutti, sia uomini che donne che vogliono tornare i forma in breve tempo. Non è indicato per le donne incinte e chi ha problemi a livello gastrointestinale. Gli stessi esperti lo raccomandano per le sue qualità, così come gli utenti che si dicono soddisfatti in base a quanto dimostrato dalle recensioni sul sito ufficiale.

Per via della sua efficacia, è notificato dal Ministero della Salute. Molto facile assumerlo in quanto ne basta una compressa poco prima dei pasti insieme a un bicchiere abbondante di acqua in modo da ottenere tutti i benefici possibili. Inoltre, non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si basa sui seguenti componenti naturali, quali:

Piperina: presente nel pepe nero e che le dà un gusto molto piccante, favorisce il processo metabolico e l’assimilazione dei succhi gastrici permettendo di dimagrire rapidamente

presente nel pepe nero e che le dà un gusto molto piccante, favorisce il processo metabolico e l’assimilazione dei succhi gastrici permettendo di dimagrire rapidamente Curcuma: una spezia nota soprattutto come zafferano delle Indie, di colore giallo e ha una azione depurativa e disintossicante, eliminando le scorie e le tossine

una spezia nota soprattutto come zafferano delle Indie, di colore giallo e ha una azione depurativa e disintossicante, eliminando le scorie e le tossine Silicio Colloidale: un componente che non tutti conoscono, ma aumenta le prestazioni dei due ingredienti precedenti, proteggendo la pelle, i tendini e anche le ossa.

Per chi volesse approfittare dei benefici di questo prodotto, non dovete comprarlo online o nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, compilare il form con i dati personali e inviare l’ordine, attendendo la chiamata dell’operatore per la conferma. Trovate l’integratore al prezzo di 49 € per 4 confezioni invece di 196 con offerta promozionale e spedizione gratis. Per il pagamento, sono tre i modi: Paypal, carta di credito e in contanti alla consegna al corriere.