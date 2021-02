I personaggi dello spettacolo appaiono sempre in forma e con un fisico perfetto, ma anche loro si sottopongono a diete per apparire nel migliore dei modi. Chi è affascinato dal fisico di Meghan Markle, moglie del principe Harry d’Inghilterra, può seguire la sua dieta flexitariana.

Vediamo su cosa si basa e i benefici che apporta al fisico.

Dieta flexitariana di Meghan Markle

Un regime molto particolare che, non solo permette di dimagrire e perdere peso, ma anche aiutare il pianeta. La Duchessa del Sussex, ovvero Meghan Markle ne è una fervida sostenitrice al punto da seguire la dieta flexitariana con ottimi risultati per il suo fisico. Un regime alimentare che aiuta a perdere fino a 4 kg stando anche attenti al benessere del pianeta e alle tematiche ambientali, per le quali da sempre Meghan Markle si batte.

A differenza di Kate Middleton che aveva optato per la dieta Dukan, lei sceglie quella flexitariana. Un regime particolarmente flessibile in quanto, a differenza della vegana o vegetariana, permette di consumare proteine di origine animale. Non solo Meghan Markle segue questa dieta, ma anche altri personaggi dello spettacolo, ovvero Cameron Diaz ed Emma Thompson per citarne alcune.

Un regime non particolarmente restrittivo in cui bisogna consumare tantissimi vegetali, tra cui frutta, verdura e legumi.

Con questa dieta si perdono fino a 4 kg al mese in quanto si ha una netta diminuzione delle calorie e soprattutto ha benefici importanti per quanto riguarda l’ambiente e l’impatto eco-sostenibile.

Ogni giorno bisogna assumere almeno una porzione di verdura da consumarsi cruda e cotta. La frutta secca come spuntino è l’ideale per perdere peso e dimagrire e consentire uno stato di benessere. Ecco cosa prevede il menù di questa dieta di Meghan Markle:

Colazione: latte di mandorla, un frutto di stagione e del pane tostato

latte di mandorla, un frutto di stagione e del pane tostato Pranzo: spaghetti integrali con del pomodoro e delle verdure grigliate

spaghetti integrali con del pomodoro e delle verdure grigliate Merenda: un frutto o delle mandorle

un frutto o delle mandorle Cena: minestrone di legumi e verdure insieme a dei broccoli al vapore.

Almeno due volte a settimana è consigliato il consumo di proteine animali, quali pollo, tacchino, ma anche pesce magro.

Dieta flexitariana: benefici

Una dieta del genere permette di apportare una serie di benefici al fisico e, non solo per quanto riguarda la remise en forme. Potrebbe essere anche considerata una dieta semi-vegetariana considerando il largo consumo di frutta e verdura, ma a differenza di altri regimi è molto più flessibile e, quindi, facile da seguire.

In base ad alcune ricerche e dati scientifici condotti da personale esperto, sembra che questo regime alimentare possa aiutare a migliorare e proteggere la salute cardiometabolica. Chi segue questa dieta flexitariana riesce a tenere sotto controllo, senza troppi problemi, la pressione sanguigna avendo meno rischi d’incorrere in una patologia quale il diabete.

Uno stile di vita ricco di carni, soprattutto processate, può portare a un rischio maggiore di contrarre il tumore, mentre la dieta flexitariana che segue la Duchessa del Sussex, aiuta a ridurre questo rischio in modo da non ammalarsi. Sono particolarmente consigliate a chi ha problemi a livello intestinale e infiammatorio e chi soffre del morbo di Crohn.

Dal momento che permette di assumere meno proteine di origine animale, aiuta a ridurre l’assunzione di grassi aumentando il consumo di fibre che fanno bene all’organismo. Inoltre, come già detto, ha un basso impatto sull’ambiente mantenendo il pianeta in salute.

