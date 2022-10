I Diamanti Rosa sono estremamente rari, ma sono anche i più preziosi che esistano. Pensate che per ogni milione di carati di diamanti solamente pochissime decine di pietre possono definirsi Diamanti Rosa, i quali a loro volta possono essere classificati attraverso diverse etichette.

I Diamanti Rosa: quali sono, da dove provengono e quanto valgono?

La produzione principale dei diamanti rosa avviene in Australia, nella miniera di Argyle (chiusa nel 2021). Essa produce circa il 90% dei diamanti naturali rosa del mondo, ma sapevate che meno dell’1% di tale produzione derivante dalla miniera in questione è rosa? Il colore rosa, infatti, deve la sua natura a un fenomeno del tutto fisiologico legato alla straordinaria pressione che provoca la torsione nel reticolo cristallino; questa, infatti, rinfrangendo la luce produce colore e crea quel meraviglioso effetto rosa che tutti conosciamo.

I Diamanti si classificano in 4 tipologie: IA, IIA, IB, IIB. Per quanto riguarda la gradazione di rosa, si devono sempre tenere in considerazione tre fattori principali, ossia la HUE (tonalità), SATURATION (saturazione) e TONE (tono). Abbinando questi importanti fattori i Diamanti Rosa si classificano in:

Pink Fancy Light : rosa chiaro;

: rosa chiaro; Pink Fancy : rosa nitido;

: rosa nitido; Pink Fancy Intense : rosa intenso con tonalità tendenti al lilla;

: rosa intenso con tonalità tendenti al lilla; Pink Fancy Vivid: rosa molto intenso con sfumature porpora.

A causa del loro colore e della loro assoluta rarità, i Diamanti Rosa rappresentano grandissime opportunità di investimento.

Il Pink Star, il più grande diamante rosa della categoria Fancy Vivid conosciuto al mondo – parliamo di 59.60 carati – è il frutto di ben due anni di lavoro dei gemmologi della Steinmez Diamond Group che hanno dato vita al taglio partendo da un diamante grezzo di 132.5 carati estratto in Botswana nel 1999. Tale diamante nel 2013 è stato battuto all’asta da Sotheby’s a Ginevra per 83 milioni di dollari, per poi passare a 56 milioni di dollari nel 2017 e finalmente venduto alla reale cifra di 71,2 milioni di dollari, la cifra più alta mai pagata per una gemma!

Altri Diamanti Rosa, infatti, sono stati venduti a prezzi molto alti, ma non come il Pink Star. È il caso, ad esempio, del Pink Legacy, un diamante rosa fancy vivid da 18.6 carati, venduto nel 2018 a un prezzo di 2.65 milioni di dollari per carato. O ancora il Pink Promise, un altro diamante rosa della categoria fancy vivid da 14.93 carati, venduto nel 2017 a 2.13 milioni di dollari.

Caso analogo anche per il Graff Pink, un altro bellissimo diamante rosa fancy vivid da 23.88 carati con taglio a smeraldo. Nel 2010 il diamante fu acquistato da un noto gioielliere per ben 46 milioni di dollari, ma ben presto subì qualche cambiamento: il gioielliere, infatti, decise di ritagliarlo, scommettendo e ottenendo un netto miglioramento nel colore, passando da fancy intense a fancy vivid e portandolo alla sua massima bellezza.

Sembra proprio che i Diamanti Rosa siano irresistibili: le loro meravigliose sfumature li rendono rari e unici nel loro stile, qualcosa di così prezioso da non riuscire a crederci. La preziosità, però, costa, e a quanto pare innamorarsi di loro, per moltissime persone, è incredibilmente semplice.