Ritrovamento clamoroso nel nord dell'Angola dove è stato estratto il più grande diamante rosa mai trovato in tre secoli: in pochi giorni un'asta mondiale

In Angola è stato estratto il più grande diamante rosa mai trovato in tre secoli: i media spiegano che il “Lulo Rose” viene da una miniera dell’Africa già famosa per le pietre prodigiose che hanno fatto la storia della gemmologia.

Questa in particolare sembra proprio essere la pietra preziosa più grande mai scoperta negli ultimi 300 anni.

Il diamante rosa più grande di tutti

L’azienda australiana Lucapa Diamond Company ha dato la notizia e le aste sono entrate in fibrillazione: il diamante deve il suo nome alla caretteristica cromatica ed alla miniera da cui è stato estratto, nella provincia di Lunda nel Nord in Angola. Una apposita asta internazionale gestita da Sodiam, la società statale angolana per il commercio di diamanti, gestirà la vendita della pietra.

E Lulo è uno scrigno che aveva già regalato prodigi: nel 2016 venne estratta la “Pietra bianca del 4 febbraio”, il più grande diamante grezzo dell’Angola finora registrato, secondo Lucapa dal peso di 404 carati.

La rarità dei diamanti colorati

Sempre da lì ma dopo un secondo passaggio veniva il “Pink Star”, da 59 carati, il diamante tagliato più costoso di sempre, venduto all’asta a Hong Kong nel 2017 per 71,2 milioni di dollari.

Attenzione: i diamanti colorati sono decisamente più rari delle pietre classiche ed hanno prezzi clamorosamente più alti di quelli già altissimi delle pietre bianche.